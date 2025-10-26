به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بیمه سلامت استان بوشهر اظهار کرد: بیمه سلامت نقش مهمی در ارائه خدمات به جامعه دارد و از اهداف مهم این سازمان تحقق عدالت اجتماعی و حمایت ویژه از اقشار کم‌درآمد است.

وی با اشاره به نقش مهم بیمه سلامت در توجه به سلامت عمومی و ارتقای رفاه اجتماعی بیان کرد: افزایش خدمات بیمه‌ای و حمایت خاص از بیماران نیازمند در دستور کار دولت است و بیمه سلامت زمینه‌ساز گسترش خدمات درمانی و تأمین حمایت مالی بیمه‌شدگان است.

استاندار بوشهر از تلاش دولت برای گسترش چتر پوشش بیمه همگانی خبر داد و افزود: شعار امسال هفته بیمه سلامت یعنی «وفاق ملی برای ایرانی سالم‌تر»، نماد اهمیت سلامت مردم و نقش همدلی و هم‌افزایی جمعی برای دستیابی به هدف بزرگ سلامت است.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی مسئولان استانی و ملی با محوریت دولت چهاردهم و همراهی بیمه سلامت باید زمینه توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی استان بوشهر محقق شود.

زارع با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم، رشد شاخص‌های سلامت عمومی در بوشهر را نتیجه تلاش منسجم بیمه سلامت و همکاری نزدیک سازمان‌های استانی دانست و ابراز امیدواری کرد که ادامه این مسیر به ارتقای سطح رفاه و سلامت شهروندان منجر شود.