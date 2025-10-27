بیماری قلبی همچنان قاتل شماره یک در سراسر جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که در سراسر جهان، تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی به شدت افزایش یافته و از ۱۳.۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۹.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

محققان دریافتند که بیماری قلبی، خونریزی مغزی، سکته مغزی و فشار خون بالا شایع‌ترین تهدیدات برای سلامتی هستند.

دکتر «هارلان کرومهولز»، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ییل در کنتیکت، گفت: «این گزارش یک زنگ خطر است: بیماری قلبی همچنان علت اصلی مرگ و میر در جهان است و بار آن در مناطقی که کمترین تجهیزات را دارند، با سرعت بیشتری در حال افزایش است.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «خبر خوب این است که ما خطرات و نحوه مقابله با آنها را می‌دانیم. اگر کشورها اکنون با سیاست‌ها و سیستم‌های بهداشتی مؤثر اقدام کنند، می‌توان جان میلیون‌ها نفر را نجات داد.»

در این مطالعه، محققان بار ۳۷۵ بیماری، از جمله بیماری‌های قلبی، را بر سلامت افراد در ۲۰۴ کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ تخمین زدند.

محققان گفتند نتایج نشان می‌دهد که عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی حدود ۸۰ درصد از سال‌های عمر از دست رفته بر اثر بیماری قلبی را تشکیل می‌دهند. سال‌های عمر از دست رفته بر اثر ناتوانی، معیاری است که سال‌های عمر از دست رفته بر اثر مرگ زودرس را با سال‌های زندگی با ناتوانی ترکیب می‌کند تا تصویری کامل از سال‌های عمر سالم از دست رفته بر اثر بیماری ایجاد کند.

محققان گفتند که عوامل خطر اصلی شامل شاخص توده بدنی بالا (تخمین چربی بدن بر اساس قد و وزن)؛ سطح بالای قند خون؛ سیگار کشیدن؛ نوشیدن الکل؛ و رژیم غذایی نامناسب است. آنها گفتند که سایر عوامل خطر اصلی شامل قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند آلودگی هوا، قرار گرفتن در معرض سرب و دمای بالا است.

این مطالعه نشان داد که مشکلات متابولیکی مانند وزن اضافی و قند خون بالا در ۶۷٪ از سال‌های زندگی تعدیل‌شده با ناتوانی مرتبط با قلب نقش دارند. رفتارهایی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و رژیم غذایی نامناسب در ۴۵ درصد و قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی در ۳۶ درصد نقش دارند.

دکتر «گرگوری روث»، محقق ارشد و مدیر برنامه معیارهای سلامت قلب و عروق در دانشگاه واشنگتن در سیاتل، گفت: «با هدف قرار دادن مهمترین و قابل پیشگیری‌ترین خطرات، با سیاست‌های مؤثر و درمان‌های اثبات‌شده و مقرون‌به‌صرفه، می‌توانیم برای کاهش مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تلاش کنیم.»

این مطالعه همچنین نشان داد که بیماری قلبی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴۰ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است؛ بیماری شریان محیطی، ۱۲۲ میلیون نفر.

در بیشتر مناطق، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در مردان بیشتر از زنان بود و این خطر پس از ۵۰ سالگی به شدت افزایش یافت.

روث گفت: «تجزیه و تحلیل ما تفاوت‌های جغرافیایی گسترده‌ای را در بار بیماری‌های قلبی عروقی نشان می‌دهد که نمی‌توان آن را تنها با سطح درآمد توضیح داد. با توجه به این نوع تنوع، یافته‌های ما فرصتی را برای تنظیم سیاست‌های بهداشتی محلی برای هدف قرار دادن مرتبط‌ترین خطرات برای جمعیت‌های خاص ارائه می‌دهد.»