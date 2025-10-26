صداقت: جبهه فرهنگی انقلاب بر پایه مردم استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در نشست با جمعی از فعالان فرهنگی جبهه مردمی انقلاب اسلامی استان یزد که در آن فعالان فرهنگی به ارائه گزارش فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداخته و مطالبات، دغدغه‌ها و انتظاراتشان را از سازمان تبلیغات اسلامی مطرح نمودند ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در عرصه فرهنگ مردمی، اظهار داشت: جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از دو ظرفیت مهم برخوردار است.

وی افزود: نخست آنکه این مجموعه بر پایه مردم بنا نهاده شده و از توان و مشارکت مردمی بهره‌مند است، و دوم آنکه در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت می‌کند و اولویت‌های خود را منطبق با اولویت‌های معظم‌له تنظیم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: این دو ویژگی موجب تمایز جبهه فرهنگی انقلاب از سایر عرصه‌های فرهنگی شده و اهمیت آن را دوچندان می‌سازد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز آمادگی کامل دارد تا در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی و رفع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، همکاری و حمایت لازم را به‌عمل آورد.

شایان ذکر است؛ این دیدار با هدف تقویت ارتباط میان فعالان فرهنگی و نهادهای مسئول، ایجاد هم‌افزایی و تبادل تجربیات برگزار شد و زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات فراهم آورد.