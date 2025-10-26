به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زرگری در دیدا. با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای های علمیه و آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گزارشی از عملکرد، برنامههای توسعهای و طرحهای اقتصادی گروه توسعه ملی ارائه کرد و با اشاره به جایگاه این مجموعه در حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار، گفت: شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی با هدف تحقق سیاستهای کلان اقتصادی کشور، در حال اجرای پروژههای متعدد صنعتی، معدنی و خدماتی در استانهای مختلف است.
وی افزود: این مجموعه با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، تلاش دارد ضمن گسترش فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه رشد متوازن و توسعه پایدار را در مناطق کمتر برخوردار کشور فراهم کند.
زرگری همچنین بر تعامل سازنده میان بخشهای اقتصادی و نهادهای فرهنگی و دینی تأکید کرد و آن را عامل مهمی در جهت تقویت اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی دانست.
آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد ارزشمحور گروه توسعه ملی، اظهار کرد: پیوند میان فعالیتهای اقتصادی و ارزشهای اسلامی میتواند به تعمیق عدالت اجتماعی و تقویت اعتماد در جامعه منجر شود.
همچنین آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه توسعه ملی در مسیر حمایت از تولید داخلی، تأکید کرد: سرمایهگذاریهای هدفمند و منطبق با اصول اخلاقی و دینی، نقشی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگیهای بیرونی دارد.
قم - مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ایران در سفر به قم با مدیر حوزههای علمیه کشور و همچنین رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زرگری در دیدا. با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای های علمیه و آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گزارشی از عملکرد، برنامههای توسعهای و طرحهای اقتصادی گروه توسعه ملی ارائه کرد و با اشاره به جایگاه این مجموعه در حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار، گفت: شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی با هدف تحقق سیاستهای کلان اقتصادی کشور، در حال اجرای پروژههای متعدد صنعتی، معدنی و خدماتی در استانهای مختلف است.
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