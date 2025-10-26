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۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

مقاتلی:افزایش مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت موجب رضایت‌مندی مردم می شود

مقاتلی:افزایش مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت موجب رضایت‌مندی مردم می شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر توسعه مراکز طرف قرارداد و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم تأکید کرد و گفت: افزایش مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت موجب رضایت‌مندی بیشتر مردم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در بازدید از اداره بیمه سلامت شهرستان دشتی با تبریک هفته بیمه سلامت، از خدمات و تلاش‌های کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت گسترش چتر بیمه‌ای در سطح شهرستان اظهار کرد: افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای میزان رضایت‌مندی مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی داشته باشد.

مقاتلی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف به مردم درباره خدمات و پوشش‌های بیمه سلامت تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه مزایا و فرآیندهای بیمه‌ای، زمینه‌ساز افزایش بهره‌مندی از این خدمات خواهد بود.

کد مطلب 6635365

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