به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در بازدید از اداره بیمه سلامت شهرستان دشتی با تبریک هفته بیمه سلامت، از خدمات و تلاشهای کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد.
فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت گسترش چتر بیمهای در سطح شهرستان اظهار کرد: افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت میتواند نقش مؤثری در ارتقای میزان رضایتمندی مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی داشته باشد.
مقاتلی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده و شفاف به مردم درباره خدمات و پوششهای بیمه سلامت تأکید کرد و افزود: آگاهیبخشی به شهروندان در زمینه مزایا و فرآیندهای بیمهای، زمینهساز افزایش بهرهمندی از این خدمات خواهد بود.
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