مقاتلی: سلامت مردم اولویت اصلی مدیران در شهرستان دشتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دشتی اظهار کرد: در هر شرایطی سلامت مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند.



فرماندار دشتی با تاکید بر نقش آموزش در سلامت جامعه و اهمیت آن در حوزه درمان افزود: در خصوص برخی بیمارهای فصلی یا مواردی که ظن ابتلای تعدادی از شهروندان می تواند زمینه ایجاد مشکلات بهداشتی را فراهم کند لازم است اصل آموزش را در راس اقدامات قرار دهیم و همچنین اطلاع‌رسانی و هشدارهای مورد نیاز در حوزه سلامت از طریق روش‌های مختلف به مردم ارائه شود تا شهروندان نسبت به مسائل بهداشتی آگاهی لازم را داشته باشند.



فرماندار دشتی بیان کرد: بعنوان یک اصل غیرقابل تغییر در موضوع سلامت مردم با هیچ فرد یا مجموعه‌ای تعارف نداریم و برای ما هیچ موضوعی مهم‌تر از سلامت مردم نیست.



مقاتلی ادامه داد: نه تنها در حوزه عمومی بلکه باید توصیه‌های لازم به مراکز خصوصی و باشگاه‌ها نیز ارائه شود تا اصول و ضوابط بهداشتی به‌طور کامل رعایت شود.



وی همچنین بر ضرورت مدیریت عرضه مواد غذایی در تجمعات تأکید کرد.



فرماندار دشتی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که بهره‌برداران زیادی دارند باید اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر به جامعه هدف خود داشته باشند تا مسائل مربوط به سلامت عمومی به شکل مطلوب مدیریت شود.