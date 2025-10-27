تظاهرات حامیان فلسطین در آلمان، فرانسه، نروژ و کره جنوبی +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، فرانسه و نروژ با برگزاری تظاهرات، همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند.

بنا به اعلام الجزیره، مردم آلمان با برگزاری تظاهرات گسترده در پایتخت این کشور با شعار «صلح بدون عدالت ممکن نیست»، همبستگی خود را با مردم فلسطین و غزه اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان در برابر کاخ سلطنتی نروژ در اسلو نیز خواستار تحقق عدالت برای فلسطین و قطع روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی شدند.

همچنین معترضان به انتقال سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی در فرودگاه شارل دوگل پاریس با برگزاری یک تجمع، خواستار توقف تحویل سلاح به رژیم اسرائیل شدند.

علاوه بر این، حامیان مردم فلسطین در سئول پایتخت کره‌جنوبی روز شنبه با برگزاری تظاهراتی، همبستگی خود را با مردم غزه ابراز و نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نسل‌کشی غزه را محکوم کرده بودند.

شماری از حامیان فلسطین در سوئد نیز روز شنبه با برگزاری تظاهراتی در استکهلم مخالفت خود را با طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری اعلام کرده بودند.