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۵ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۸

جولان وزیر جنگ تل‌آویو در مرزهای لبنان+ عکس

جولان وزیر جنگ تل‌آویو در مرزهای لبنان+ عکس

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به همراه معاون فرستاده آمریکا در مناطق شمالی اراضی اشغالی و مرزهای لبنان حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته به همراه مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا به لبنان در مرزهای این کشور جولان داد.

مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی و تعداد دیگری از شخصیت‌های نظامی آمریکایی و صهیونیستی نیز کاتز را همراهی کردند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که هدف کاتز و اورتگاس از این بازدید زیر نظر گرفتن فعالیت‌های نیروهای حزب الله بوده است.

لازم به ذکر است که با وجود امضای توافق آتش بس میان حزب الله و رژیم صهیونیستی، اشغالگران بارها مناطق مختلف لبنان را بمباران کرده و به این توافق پایبند نبوده‌اند.

وزیر الجیش الاسرائیلی ینفذ جولة علی الحدود اللبنانیة برفقة مبعوثة الرئیس الأمریکی

کد مطلب 6635490

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