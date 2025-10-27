  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ آبان ۱۴۰۴، ۷:۴۶

مصدومیت ۱۶ نفر به دلیل برخورد دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج+ فیلم

مصدومیت ۱۶ نفر به دلیل برخورد دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج+ فیلم

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از مصدومیت ۱۶ نفر به دلیل برخورد دو دستگاه اتوبوس در جاده مخصوص کرج خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۰۶:۵۰ دقیقه امروز برخورد دو دستگاه اتوبوس در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: این دو دستگاه اتوبوس مربوط به کارخانجات اطراف جاده مخصوص بوده و یکی از اتوبوس‌ها فاقد مسافر بوده که راننده آن دچار مشکل نشده ولی اتوبوس دوم حامل ۱۶ مسافر شامل ۹ خانم و ۷ آقا بوده که همه مصدوم و تحویل نیروهای اورژانس شدند. راننده این اتوبوس هم محبوس شده بود که توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.

کد مطلب 6635501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها