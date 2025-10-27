انتصابات جدید در ستاد مبارزه با موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در احکامی جداگانه؛ زهرا عابدینی را به سمت «مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر»، محسن آقا رفیعی را به سمت «مدیر و عضو هسته گزینش ستاد مبارزه با موادمخدر» و شمس الله فیروزیان ملکی را به سمت «دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان شرقی» منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر آمده است: لازم است با هماهنگی معاونت پیشگیری و درمان، اقدامات مؤثری در راستای اجرای مواردی همچون برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای بررسی سیاست‌ها و راهبردهای ستاد، اتخاذ راه‌کارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روان‌گردان‌ها، بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی برای تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط‌های خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی به منظور صیانت از خانواده‌ها و اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها به عمل آورید.

در بخشی از حکم انتصاب مدیر و عضو هسته گزینش ستاد مبارزه با موادمخدر نیز آمده است: امید است با اتکا به پروردگار متعال، در انتخاب افراد متعهد، شایسته و کاردان برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

همچنین در حکم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان شرقی نیز آمده است: برگزاری منظم و دقیق جلسات شورا، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های عضو و مرتبط استان و انجام برنامه‌ریزی هدفمند و مؤثر با استفاده از ظرفیت‌های استان در مقابله با هر نوع اقدام و فعالیت غیرقانونی مرتبط با موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن، پیشگیری از تهدید و آسیب اجتماعی اعتیاد، درمان و بازتوانی معتادان، پاکسازی نقاط آلوده استان و ساماندهی و نگهداری معتادان متجاهر، صیانت و اشتغال بهبودیافتگان، پیگیری اقدامات قضائی و ضربه زدن به جریان‌های مالی مرتبط با اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی قاچاقچیان با تمرکز بر اقدامات اطلاعاتی، مردمی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح یاریگران زندگی در اقشار مختلف جامعه به ویژه استفاده از ظرفیت خیرین، تهیه سامانه اطلاعات و آمار استان در قالب سامانه ملی و… از جمله اموری است که انتظار می‌رود نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش کنید.