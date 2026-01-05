طرح تحول درمان معتادان در مراکز امید و زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین یاوری معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در سومین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای سراسر کشور با عنوان «تبیین طرح مراکز امید و زندگی» و تدوین «برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵» که در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد با اشاره به طرح مراکز امید و زندگی، اظهار کرد: مرکز امید و زندگی یک اقدام و بسته جدید در طرح درمان معتادان محسوب میشود و کمی با راهبرد کاهش آسیب تفاوت دارد.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: این مراکز با بخشهای متعددی نظیر پذیرش، سمزدایی، درمان، بازتوانی و اشتغال طراحی شدهاند که در صورت امکانسنجی و فراهمآوری فرصتهای اشتغال و تأمین مسکن در دل همین مراکز، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ماندگاری و پیشگیری مؤثر از بازگشت مددجویان به چرخه اعتیاد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه متخصصان گوناگونی از جمله نیروهای متخصص پزشکی، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در این مراکز فعالیت خواهند کرد، گفت: در این مراکز پروتکلهای مورد نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت و این ساختار نسبت به شرایط هر استان تغییر می کند.
یاوری، ضمن تأکید بر اهمیت بسزای برنامههای پس از خروج و ضرورت پیگیری مستمر وضعیت بهبودیافتگان در چارچوب این طرح، اظهار داشت: این برنامهها شامل تدابیر حیاتی چون ایجاد فرصتهای شغلی، تأمین مسکن موقت، تشکیل و تقویت گروههای حمایت محلی و پیگیری منظم وضعیت بهبودیافتگان میشود.
وی ادامه داد: برای ارزیابی دقیق و همهجانبه عملکرد این مراکز، شاخصهای کلیدی و متنوعی در نظر گرفته شده است. این شاخصها شامل نرخ موفقیت در فرآیند ترک و پایداری بهبودی، میزان اشتغالزایی پس از ترخیص، کاهش آسیبهای اجتماعی، سطح رضایتمندی مراجعین و خانوادههای آنان، بهرهوری و سودآوری کارگاههای تولیدی وابسته به مراکز و نیز کاهش قابل توجه آمار مراجعات و دستگیریها توسط نهادهای انتظامی و قضایی است.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در راستای طراحی مراکز امید و زندگی در استانها باید از منابع محلی استانی بهرهگیری کنیم و این مراکز میتواند به اقتصاد هر استان کمک کند، گفت: زمین و ملک این مراکز نیز به نام ستاد می باشد.
وی با بیان اینکه جانمایی پنج بخش فرآیندی در مرکز امید و زندگی اهمیت دارد، گفت: طرح ستاد درباره مراکز امید و زندگی تدوین شده که به زودی به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها ابلاغ خواهد شد.
نظر شما