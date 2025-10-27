حادثه امنیتی خطرناک در غزه برای ارتش صهیونیستی؛زامیر وارد تحقیقات شد

به گزارش خبرگزاری قدس به نقل از وبگاه صهیونیستی شبکه کان، دو هفته پس از آتش‌بس در غزه، شب گذشته یک حادثه امنیتی خطرناک در داخل ارتش رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.

گرچه منابع صهیونیستی به جزئیات این اتفاق اشاره‌ای نکرده‌اند، اما این حادثه بی‌سابقه توصیف شده و شامل نقض بزرگی در رویه‌های امنیت اطلاعات بوده است که رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرده‌اند در این مرحله نمی‌توان جزئیات آن را فاش کرد.

به گفته منابع امنیتی، این موضوع مربوط به یک خطای انسانی فاحش و سهل‌انگاری شدید است و هنوز امکان برآورد میزان خسارت وارده در نتیجه این اشتباه مرگبار ممکن نیست.

سطح این حادثه امنیتی به حدی شدید است که ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دستور تحقیقات ویژه‌ای را تحت نظارت شخصی خود صادر کرده و دستورالعمل‌های جدیدی را برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی در آینده صادر نموده است.

به گفته منابع ارتش، انتظار می‌رود اقدامات شخصی علیه افراد درگیر این اتفاق تحت نظارت رئیس ستاد کل ارتش اتخاذ شود. این در حالی است که زامیر نتایج تحقیقات را از نزدیک پیگیری و مستقیماً بر آن نظارت می‌کند.