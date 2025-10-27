ابوالغیط خبر داد: توافق اتمی جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد ابو الغیط دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با شبکه تلویزیونی صدی البلد از توافقی که بین آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضمین سرپوش گذاشتن بر تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی به امضا رسیده است، خبر داد.

ابو الغیط می‌افزاید که آمریکا و رژیم صهیونیستی طبق این توافق متعهد می‌شوند که هیچ اطلاعاتی در خصوص تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی عدم بررسی پرونده تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی را به حمایت مطلق آمریکا از اسرائیل مرتبط دانست و گفت: اسرائیل توسط قطب نظامی-سیاسی مسلطی که به مدت ۳۰ سال و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ بر جهان مسلط شده، محافظت می‌شود.

ابو الغیط افزود که وزارت خارجه مصر در طول چندین دهه تلاش زیادی برای حرکت به سمت خاورمیانه عاری از سلاح انجام داده است.

در سپتامبر گذشته، طبق تصاویر ماهواره‌ای که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شد، کارهای ساختمانی شتاب‌زده‌ای در تأسیسات اتمی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود که از چندین دهه پیش به عنوان مرکز برنامه اتمی رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود.