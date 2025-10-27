نهال سلامت در بیمارستان شهدای دهلران به مناسبت روز پرستار کاشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در آئینی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، ۱۰ نهال به‌عنوان «نهال سلامت» در محوطه بیمارستان شهدا دهلران کاشته شد. این برنامه با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس بیمارستان شهدا، رئیس شبکه بهداشت و جمعی از مسئولان اجرا گردید.

جلیل فرهادی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ درختکاری و گسترش فضای سبز عنوان کرد و گفت: این برنامه در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد اصله نهال در سطح کشور انجام می‌شود.

وی افزود؛ با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، توسعه فضای سبز و کاشت نهال اهمیت ویژه‌ای دارد و اداره منابع طبیعی آمادگی دارد نهال موردنیاز دستگاه‌های اجرایی، مدارس، شرکت‌ها، دهیاری‌ها و کشاورزان را تأمین کند.

فرهادی با اشاره به اینکه حفاظت و حراست از منابع طبیعی و تحقق طرح یک میلیارد درخت از اولویت‌های این اداره است، تصریح کرد: پویش‌های متعددی برای کاشت نهال در سطح شهرستان شکل گرفته و علاوه بر توزیع نهال میان کشاورزان و مجریان طرح زراعت چوب، هر هفته یک پویش نهال‌کاری در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.