اطلاعیه ایرانسل در پی واژگونی دکل ارتباطی در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، متأسفانه صبح امروز، ۵ آبان ۱۴۰۴، سرقت و تخریب عمدی و باز کردن مهره‌های اتصال به فونداسیون یکی از دکل‌های ارتباطی ایرانسل در منطقه ذوالفقاری آبادان توسط افراد ناشناس، باعث واژگونی این دکل شده است.

بر اثر این اقدام غیر انسانی، واحد مسکونی مجاور، دچار آسیب جزئی شده و هیچ‌گونه آسیب جانی برای شهروندان عزیز آبادانی رخ نداده است.

تیم‌های فنی و ایمنی ایرانسل، به همراه کارشناسان اداره برق و آتش‌نشانی و پلیس، در محل حضور دارند و در حال ایمن‌سازی محیط، جمع‌آوری سازه آسیب‌دیده، برآورد دقیق خسارت وارده و انجام سایر اقدامات لازم هستند.