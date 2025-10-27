محمد سبزه زاری گفتگو با خبرنگار مهر آخرین پیش‌بینی‌های وضعیت آب و هوای استان را تشریح کرد و با تاکید بر پایداری نسبی جوی در استان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، جوی نسبتاً پایدار در استان حکم‌فرما خواهد بود. از این رو، افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان در این ایام دور از انتظار نخواهد بود و شهروندان باید تمهیدات لازم را بیندیشند.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان اعلام کرد: امروز (دوشنبه ۵ آبان) شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما خواهیم بود. تا پایان هفته، تغییرات محسوس دیگری در دما رخ نخواهد داد. طی امروز و فردا (سه‌شنبه ۶ آبان)، وزش باد در مناطق غربی و جنوب غربی استان در ساعات بعد از ظهر به صورت متوسط پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری همچنین وضعیت دریایی را مورد توجه قرار داد و گفت: شمال خلیج فارس تا اواسط روز چهارشنبه، مواج پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته، رامشیر با دمای ۳۸.۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد، ایذه با دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان بود و در همین مدت، دمای شهر اهواز به بیشینه ۳۷ و کمینه ۱۹.۴ درجه سانتیگراد رسید.

پایداری جوی که توسط هواشناسی پیش‌بینی شده، زنگ خطر را برای تشدید آلودگی هوای شهرهای صنعتی خوزستان به صدا درآورده است، موضوعی که با توجه به مراجعات اخیر ۷۰۰ نفری به بیمارستان‌ها، اهمیت حیاتی دارد و لزوم اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.