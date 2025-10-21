سبزه زاری: آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خوزستان افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده (به ویژه پنجشنبه تا شنبه) جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتطار است، لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی گفت: طی امروز روند کاهش دما (۱ تا ۲ درجه) در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، تا اوایل هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری در خصوص جریانات جوی استان بیان کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۷.۶ درجه و ایذه با دمای ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۱ درجه و کمینه دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.