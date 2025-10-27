خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مریوان این روزها میزبان هنری متفاوت است؛ خیابان‌ها، پارک‌ها و حتی مکان‌های غیرمعمول مانند مدارس و زندان‌ها صحنه نمایش و خلاقیت هنرمندان داخلی و خارجی شده است.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان که هر ساله با استقبال گسترده مردم روبه‌رو است، از چهارم آبان آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و حضور هنرمندان از سراسر ایران و دیگر کشورها، این جشنواره را به رویدادی فراتر از یک نمایش خیابانی ساده تبدیل کرده و به نوعی جشنواره‌ای مردمی و فراگیر را رقم زده است.

تئاتر خیابانی مریوان عامل نشاط مردم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تئاتر خیابانی مریوان عامل نشاط مردم است، گفت: اتفاقات بسیار خوبی در حال رقم خوردن است آغاز جشنواره با برگزاری جشنواره نقاشی در پارک شانو همراه بود و کارناوال هنری نیز شور و هیجان خاصی به جشنواره بخشید.

علی اصغر دریایی یادآور شد: امسال اجراها محدود به چهار نقطه شهر نبود و در تمامی نقاط مریوان و سروآباد، مدارس، زندان‌ها و حاشیه شهر جریان داشت تا همه مردم بتوانند از این تجربه هنری لذت ببرند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که هنر تئاتر خیابانی برای همه اقشار مردم قابل دسترسی باشد و این اجراها نشان می‌دهد که جشنواره هجدهم به یک رویداد اجتماعی و فرهنگی فراگیر تبدیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با حضور گسترده هنرمندان و تنوع اجراها، فرصتی برای ارتقای فرهنگ هنری و ایجاد تجربه‌ای مشترک میان هنرمندان و مخاطبان فراهم کرده است. حضور کودکان و نوجوانان، هنرمندان معلول و اجرای نمایش‌ها در مکان‌های غیرمعمول، جلوه‌ای متفاوت از هنر خیابانی را به نمایش گذاشته و مرزهای کلاسیک اجراهای تئاتر را جابه‌جا کرده است.

اجرای تئاتر در چهار مکان اصلی شهر مریوان

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان درباره گستردگی اجراها گفت: اجرای برنامه‌ها از چهار مکان اصلی شهر مریوان آغاز شده و در مدارس، زندان‌ها و روستاهای اطراف، از جمله شهرستان سروآباد، ادامه دارد.

فاتح بادپروا افزود: روز پنجشنبه نیز در پنج روستای مختلف اجرا داریم تا همه مردم در نقاط مختلف بتوانند از هنر تئاتر بهره‌مند شوند.

امسال با اضافه شدن بخش‌هایی همچون آثار مرتبط با ایثار و شهادت، فعالیت‌های هنری برای معلولین و بخش کودک و نوجوان، ظرفیت‌های تازه‌ای در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شکل گرفت و نشان می‌دهد هنوز جا برای توسعه و ارتقای تئاتر خیابانی وجود دارد

بادپروا بخش‌های مختلف جشنواره را شامل مسابقه آزاد، گونه‌های اجرایی، آئین سنتی، کودک و نوجوان، بخش نیشتمان و بخش تازه اضافه‌شده فراگیر معرفی کرد و افزود: بخش فراگیر با حضور هنرمندان معلول از سراسر کشور، جلوه‌ای انسانی و متفاوت به جشنواره بخشیده است.

استقبال مردم از نخستین روز جشنواره چشمگیر بود. یکی از هنرمندان شرکت‌کننده از استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم مریوان با گرمی از حضور هنرمندان استقبال کردند و ما از تمامی دست‌اندرکاران جشنواره و مردم مهربان شهر قشنگ مریوان که سنگ تمام گذاشتند، قدردانی می‌کنیم.

جشنواره تئاتر خیابانی نشان دهنده دوام و پایداری هنر در مریوان

فرماندار مریوان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ارزش هجدهمین دوره جشنواره گفت: این رویداد نشان‌دهنده دوام و پایداری هنر تئاتر خیابانی در مریوان است. جشنواره توانسته حیات خود را حفظ کند و بلوغ هنری قابل توجهی در آن شکل گرفته است.

وی بیان کرد: برند تئاتر خیابانی مریوان اکنون فراتر از مرز شهرستان و استان، حتی در عرصه بین‌المللی نیز شناخته شده است.

نژاد جهانی افزود: امسال با اضافه شدن بخش‌هایی همچون آثار مرتبط با ایثار و شهادت، فعالیت‌های هنری برای معلولین و بخش کودک و نوجوان، ظرفیت‌های تازه‌ای در جشنواره شکل گرفته است و این نشان می‌دهد هنوز جا برای توسعه و ارتقای تئاتر خیابانی در شهر وجود دارد.



این جشنواره نه تنها صحنه نمایش و خلاقیت است، بلکه محلی برای تعامل اجتماعی، آشنایی مردم با ارزش‌های فرهنگی و هنری و ایجاد تجربه‌ای جمعی میان هنرمندان و شهروندان محسوب می‌شود. استقبال گسترده مردم و تنوع برنامه‌ها، مهر تأییدی بر جایگاه برجسته مریوان در هنرهای نمایشی ایران و فراتر از مرزهای کشور است.

هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شور و هیجان آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه دارد، این رویداد با اجرای گسترده در سطح شهر، روستاها و مکان‌های ویژه، نه تنها به تئاتر خیابانی حیات دوباره بخشیده، بلکه مریوان را به نقطه‌ای زنده و پویا در نقشه هنرهای نمایشی ایران تبدیل کرده است.