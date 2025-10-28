کارگردان «آهوچره»: جشنواره مریوان تئاتر را به مطالبه مردمی تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صادق‌حسنی کارگردان نمایش خیابانی «آهوچره» از لاهیجان، با اشاره به حضور گروه خود در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: «آهوچره» با بهره‌گیری از نماد آهو و آئین‌های بومی، روایتگر زایش دوباره زمین و نبرد میان زمستان و بهار است. نمایش ما اثری است درباره بهارخواهی، زایش دوباره زندگی و ستیز میان بهار و زمستان. در این نمایش از نماد آهو استفاده کرده‌ایم که رسیدن بهار و گرما را به مردم نوید می‌دهد.

وی افزود: گروه ما متشکل از ۱۷ بازیگر است که نمایش را در قالب فرم و موسیقی اجرا می‌کنند. این اثر قصه‌ای خاص دارد که آن را با آئین بهارخواهی پیوند داده‌ایم. مدت اجرای نمایش حدود ۱۵ دقیقه است و تلاش کرده‌ایم در این زمان کوتاه، مفاهیم اصلی را به شکلی زنده و قابل درک به تماشاگر منتقل کنیم. در «آهوچره» از عروسک آهو و خورشید بهره گرفته‌ایم تا مفهوم آئینی نمایش پررنگ‌تر شود؛ خورشید نماد گرما و زندگی است که در آغاز بهار بازمی‌گردد و سرما و زمستان را از دل زمین بیرون می‌راند. در واقع، این نمایش روایتگر زایش دوباره زمین است.

این کارگردان درباره ویژگی تئاتر خیابانی، یادآور شد: ویژگی این گونه از تئاتر این است که در زمان محدود بتوانید مخاطب را جذب کنید، خسته نکنید و در عین حال، هر بیننده‌ای در هر لحظه از اجرا بتواند بخش‌هایی از محتوا و پیام اثر را درک کند.

صادق‌حسنی درباره تأثیرگذاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، تأکید کرد: این جشنواره به عنوان تخصصی‌ترین رویداد تئاتر خیابانی کشور همیشه جایگاه بسیار خوبی داشته است. به‌جرأت می‌توان گفت در مریوان، در هر خانه‌ای را که بزنید، یا از رانندگان بپرسید، همه از جشنواره خبر دارند و منتظر برگزاری آن هستند. جشنواره مریوان متعلق به مردم مریوان و همه مردم ایران است. خدا را شاکرم که این استقبال مردمی همچنان پرشور ادامه دارد و این رویداد فرهنگی زنده و پویا مانده است.

وی تصریح کرد: گستردگی این جشنواره باعث شده شعار «تئاتر برای همه» که از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی مطرح شده، معنای واقعی خود را در این شهر پیدا کند؛ چراکه در مریوان، تئاتر مطالبه عمومی مردم است، نه فعالیتی محدود به یک نهاد یا مسئول خاص.

کارگردان «آهوچره» در پایان گفت: من به فاتح بادپروا دبیر جشنواره، تبریک می‌گویم و از صمیم قلب خوشحالم. امیدوارم مدیران فرهنگی استان و کشور با نگاهی جدی‌تر از این رویداد حمایت کنند تا دغدغه‌ای برای برگزاری آن تا مرحله اختتامیه وجود نداشته باشد. تئاتر خیابانی نیازمند پشتیبانی مداوم است و امیدوارم مسئولان با حمایت از تیم اجرایی جشنواره، زمینه پویایی هرچه بیشتر آن را فراهم کنند.