https://mehrnews.com/x39qXP ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵ کد مطلب 6636256 استانها کردستان استانها کردستان ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵ «رستاخیز» در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد مریوان- «رستاخیز» در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. دریافت 29 MB کد مطلب 6636256 کپی شد مطالب مرتبط تجلیل از سه هنرمند در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان کارگردان «آهوچره»: جشنواره مریوان تئاتر را به مطالبه مردمی تبدیل کرد شفیع خواه: شور و نشاط تماشاچیان مهمترین نکته جشنواره مریوان است داور تونسی:تئاترخیابانی مریوان زمینهساز تعامل فرهنگی ایران و تونس است اجرای نمایش پاپیون قرمز در جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان شهر مریوان رنگ هنر گرفت؛ جشنواره تئاتر خیابانی از خیابانها تا مدارس «ژنکلاسیکو» و جنگ ۱۲ روزه؛ چرا در سیستانوبلوچستان تئاتر نهادینه نشد؟ نگاهی به اجراهای روز نخست جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان برچسبها مریوان کردستان جشنواره تئاتر خياباني مريوان
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