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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

«رستاخیز» در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد

«رستاخیز» در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد

مریوان- «رستاخیز» در هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

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کد مطلب 6636256

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