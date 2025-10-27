به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خسروی ظهر دوشنبه در نشست خبری بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی بیان کرد: این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه کارآفرینی و فناوری در کشور است که با هدف ترویج کارآفرینی مبتنی بر فناوری و ارتقای زیست بوم نوآوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ دوره از این جشنواره با محوریت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شده است، افزود: دوره جدید این جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار می شود و در این جشنواره دارای مرحله استانی بوده که ارزیابی و انتخاب برگزیدگان از استان‌ها آغاز می شود.

خسروی انجام این کار را گامی مهمی در تمرکز زدایی و عدالت فناورانه دانست و خاطرنشان کرد: به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان سراسر کشور در این قالب فرصت داده شده است تا ایده‌ها و طرح‌های خود را در سطح ملی برای داوری ارائه کنند.

وی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره ششم و هفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار می‌شود، بیان کرد: این جشنواره ملی در دو بخش اصلی طراحان کسب و کار ویژه شرکت‌های نوپا و نوآفرینی برگزار می شود که ایده‌های خلاقانه با پتانسیل تجاری‌ سازی را دارند اما هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند.

خسروی ادامه داد: شرکت‌های مورد نظر باید ماهیت حقوقی داشته و حداقل سطح فناوری آن‌ها، آزمایش نمونه در محیط شبیه‌سازی‌شده باشد و بخش فن آفرینی و تجاری‌سازی فناوری هم در دو زیربخش شرکت‌های نوپا و شرکت‌های رشدیافته برگزار می‌شود.

به گفته وی، شرکت‌های نوپا باید کمتر از سه سال از فعالیت‌شان گذشته باشد و حداقل ۵۱ درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش خصوصی باشد.

خسروی ادامه داد: ثبت‌نام برای حضور در این جشنواره از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی stf.ir انجام می‌شود و پس از ارزیابی اولیه ایده های ارائه شده توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، داوری آن‌ها در استان‌ها انجام و از صاحبان ایده‌های برتر تجلیل خواهد شد.

دبیر استانی جشنواره شیخ بهایی با اشاره به اینکه از شهریور ماه سال جاری ثبت نام جشنواره شروع شده و تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد، گفت: در کنار بخش مسابقه نمایشگاه‌های تخصصی، نشست‌های سرمایه‌گذاری و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود تا شرکت‌ها و صاحبان ایده بتوانند با سرمایه‌گذاران، صنایع و دانشگاه‌ها از این طریق ارتباط برقرار کنند.

خسروی خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های استانی هم چالش‌های فناورانه خود را در قالب مسابقات تخصصی مطرح کرده و از ظرفیت ایده‌پردازان برای حل مسائل خود می‌توانند بهره‌مند شوند.