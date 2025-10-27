رشد ۳۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک مسکن در نیمه اول ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این خبر که مجموع تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بهار و تابستان امسال، به ۲۲۷ هزار و ۸۸۸ فقره با ارزشی بالغ بر ۸۴۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال رسید؛ گفت: تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۶ درصد رشد در تعداد و ۴۳ درصد رشد در مبلغ را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایهگذاری این بانک در حال حاضر، در تولید مسکن کشور و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن است؛ ادامه داد: با استناد به آمار، بانک مسکن تاکنون بیش از ۵۱ درصد تسهیلات شبکه بانکی را به سازندگان پروژههای طرح نهضت ملی پرداخت کرده است.
وی افزود: بر این اساس، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ۳۸۷ هزار و ۱۶ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب ۵۷ هزار و ۵۱۲ پروژه به ارزش ۱۸۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان در شعب بانک مسکن به امضا رسیده است.
خورسندیان با تاکید بر اینکه رویکرد فعلی بانک مسکن مبتنی بر تسریع در ساخت و تحویل واحدها و تمرکز بر پرداخت سهمالشرکهها به پروژههایی است که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند؛ افزود: از این میزان، بیش از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان سهمالشرکه به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژهها در مراحل ساخت ۳۷۷ هزار و ۶۳۱ واحد مسکونی به سازندگان پرداخت شده است.
وی گفت: تاکنون، ۱۳۴ هزار واحد مسکونی به مرحله فروش اقساطی رسیده است و راهبرد در پیش گرفته، نه تنها تحویل و فروش اقساطی واحدها را سرعت میبخشد؛ بلکه با تقویت جریان مالی طرح، بازگشت منابع را به چرخه اعتباری بانک میسر و امکان تامین مالی دیگر واحدهای مسکونی را نیز فراهم میکند.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اهمیت برنامهریزی راهبردی و ارزیابی مستمر عملکرد بانک در مسیر تحقق اهداف جذب منابع پایدار گفت: تمامی سرمایههای مالی، انسانی و تخصصی بانک مسکن که در طول ۸۶ سال خدمت مستمر این مجموعه گرد آمده، در خدمت توسعه بخش مسکن کشور و حمایت از مسکنسازی برای اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.
وی افزود: هدفگذاری بانک مسکن بر ارائه خدمات متنوع در قالب سوپرمارکت مالی، همراه با رویکرد مشتریمداری، در راستای رشد متوازن منابع پایدار و تخصیص بهینه آنها در مأموریتهای توسعهای بانک انجام شده است.
تقویت تراز مالی، توسعه بانکداری الکترونیک، گسترش خدمات غیرحضوری، تسهیل خدماترسانی همهجانبه به مشتریان و بهبود تجربه مشتری، افزایش کارایی شبکه شعب، توسعه محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات، مشارکت بیش از پیش در اقدامات مسئولیت اجتماعی از جمله ساخت مدرسه و تجهیز مراکز درمانی از دیگر اهدافی است که مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود بر آنها تاکید کرد.
بر این اساس، وی در ادامه گفتوگو با خبرنگار شادا، با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در تصمیمگیریها گفت: ریشه تمامی تصمیمها در پایبندی به مقررات و برنامهریزی آیندهنگرانه است؛ هدف، صرفاً ارائه گزارش عملکرد کوتاهمدت نیست، بلکه ایجاد ثبات و رشد پایدار برای مشتریان و ذینفعان بانک است.
وی افزود: سعی داریم در این فرصت ارزشمند باقیمانده از خدمت، با تمام توان از طرحهای توسعه مسکن در کشور حمایت کنیم تا این پروژهها به نقاط عطف خود برسند و ثمرات آن برای اقشار مختلف جامعه قابل لمس باشد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، مجموعه مدیریتی بانک در میانه اجرای برنامههایی قرار دارد که نتایج آن در آینده نمایان خواهد شد؛ از اینرو تمرکز بر استمرار و تکمیل این برنامهها یکی از مهمترین اولویتهای بانک مسکن در دوره جاری است.
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