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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

صدور موافقت اولیه برای سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ

صدور موافقت اولیه برای سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ

یاسوج-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از صدور موافقت اولیه مجوز ماده ۲۳ برای طرح سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظام سهمگین از صدور «موافقت اولیه» مجوز ماده ۲۳ برای طرح سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ خبر داد و آن را گامی مؤثر در اجرای این پروژه زیربنایی دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پیگیری‌های مستمر در یک ماه گذشته و برگزاری جلسات فنی متعدد با سازمان برنامه و بودجه کشور، این طرح در جلسه کمیسیون و دبیرخانه ملی ماده ۲۳ در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۴ مطرح و موافقت اولیه آن صادر شد.

وی افزود: در خصوص سد سرپری نیز که به دلیل عدم اخذ این مجوز، عملیات اجرایی آن برای سال‌ها با کندی مواجه بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده، روند بررسی و صدور مجوز در مسیر مثبتی قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تسریع طرح‌های زیربنایی حوزه آب و توسعه پایدار استان دانست و تأکید کرد: با پیگیری جدی و تعامل سازنده با دستگاه‌های ملی، روند تأمین اعتبارات و مجوزهای قانونی طرح‌های مهم استان با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6636461

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