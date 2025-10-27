به گزارش خبرگزاری مهر، انتظام سهمگین از صدور «موافقت اولیه» مجوز ماده ۲۳ برای طرح سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ خبر داد و آن را گامی مؤثر در اجرای این پروژه زیربنایی دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پیگیری‌های مستمر در یک ماه گذشته و برگزاری جلسات فنی متعدد با سازمان برنامه و بودجه کشور، این طرح در جلسه کمیسیون و دبیرخانه ملی ماده ۲۳ در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۴ مطرح و موافقت اولیه آن صادر شد.

وی افزود: در خصوص سد سرپری نیز که به دلیل عدم اخذ این مجوز، عملیات اجرایی آن برای سال‌ها با کندی مواجه بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده، روند بررسی و صدور مجوز در مسیر مثبتی قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تسریع طرح‌های زیربنایی حوزه آب و توسعه پایدار استان دانست و تأکید کرد: با پیگیری جدی و تعامل سازنده با دستگاه‌های ملی، روند تأمین اعتبارات و مجوزهای قانونی طرح‌های مهم استان با جدیت دنبال می‌شود.