برخی تغییرکاربری اراضی کشاورزی به واحدهای خدماتی کارشناسی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبال بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیسیون ماده 21 استان یکی از اهداف این کمیسیون را واگذاری زمین‌های منابع ملی برای راه اندازی طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و افزود: نباید زمین های مرغوب کشاورزی تبدیل به طرح های خدماتی شوند.

نیک‌اقبال بیان داشت: رویه‌هایی که در گذشته برای صدور این‌گونه مجوزها در استان وجود داشت، درست نبود.

وی در تشریح شیوه کار این کمیسیون گفت: ابتدا در کارگروه زیربنایی با واگذاری یا تغییر کاربری طرحها موافقت می شود، سپس مصوبه شورای برنامه ریزی را دریافت می کنند و در نهایت برای اخذ موافقت به کمیسیون ماده 21 ارجاع می شوند.

نیک اقبال با بیان اینکه این کمیسیون ، در زمینه واگذاری زمین به دو صورت واگذاری قطعی و اجاره ای اعمال نظر می کند، گفت: زمین در طرح‌هایی که مراحل اولیه شروع کار خود را طی می کنند، به صورت اجاره ای و با قید تعیین زمان برای پرداخت اجاره واگذار می شود.

رئیس کمیسیون ماده 21 استان با بیان اینکه از تاریخ آبان ماه 89 واگذاری قطعی زمین به اشخاص ممنوع شده است یادآور شد: در مورد طرحهایی که تولیدشان قطعی، بهره برداری از آنها محرز و واگذاری شان مربوط به پیش از این تاریخ است، در خصوص واگذاری قطعی زمین به صاحبان آنها تصمیم‌گیری صورت می گیرد.

وی شروط واگذاری زمین به اشخاص در این مورد را عدم قرارداشتن زمین در مکان‌هایی که حساسیت زا یا در اطراف شهرها است عنوان کرد و افزود: وقتی فردی با سرمایه و کار خود زمینی را در منطقه ای دور دست احیا کرده، شایسته است پس از چندین سال زمین به او واگذار شود تا شخص برای توسعه کار خود بتواند از مزایای آن استفاده کند.

نیک اقبال افزود: در اطراف شهرها و مکانهایی که قیمت زمین بالاست حساسیت کمیسیون نیز در خصوص واگذاری قطعی بالاتر است و در طرح‌هایی که قابلیت جابجایی تأسیسات را ندارند انتقال قطعی انجام نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست13 تقاضا مورد بررسی قرار گرفت که با چهار مورد واگذاری زمین به صورت اجاره ای موافقت شد.