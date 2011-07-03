به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی در دست اجرای این استان اظهار داشت: در بودجه سال جاری اعتبار عمرانی برای این پروژه ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بیشتر این پروژه های نیمه‌تمام بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اضافه کرد: اتمام این تعداد پروژه امسال در اولویت تکمیل و تسریع اجرا هستند.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به تشکیل کمیته زیربنایی در استان افزود: تشکیل کمیته امور زیربنایی در سطح استان به سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی کمک کرده است.

وی یادآور شد:‌ این کمیته با حضور مدیران اجرایی 13 سازما‌ن و اداره کل تشکیل شده و از چند ماه پیش تاکنون جلسات فنی و کارشناسی خود را با حضور دست‌اندرکاران امور عمرانی و زیربنایی در همین راستا انجام می‌دهد.

بیگدلو یکی از اقدامات مثبت این کمیته را نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌های عمرانی استان از نظر فنی، ‌مهندسی، ‌علمی و اقتصادی برشمرد و ابراز داشت: بر همین اساس تیمهای بررسی پروژه‌های عمرانی و اولویت‌بندی این پروژه‌ها در استان شکل گرفته و در سه ماه گذشته پروژه‌های عمرانی استان را به صورت دقیق ارزیابی و اولویت‌بندی کرده است.

وی همچنین از ممنوعیت صدور مجوز برای طرحهای تولید گوشت مرغ و مرغداری با توجه به ظرفیت مناسب تولید در استان خبر داد و تصریح کرد: باید به جای صدور مجوز‌های بدون حساب و کتاب از واحدهای احداثی حمایت شود تا دچار ورشکستگی نشوند.

معاون عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه هم اکنون 98 کارگاه تولید شن و ماسه در استان فعال است، متذکر شد: ایجاد کارگاه جدید باید با اخذ مجوز اولیه صورت گیرد وه برداشت غیرقانونی شن و ماسه منوط به صدور مجوز از کمیته شن و ماسه استانداری و سازمان صنایع و معادن است.

وی با بیان اینکه اغلب برداشتهای شن و ماسه از منطقه شیران نزدیک سد یامچی و یا از رودخانه‌های همجوار صورت می گیرد، عنوان کرد: صدور مجوز برای واحد‌های شن و ماسه محدود‌سازی شده است.



بیگدلو تاکیدکرد: درخواست‌کنندگان مجوز استخراج می‌توانند موافقت اولیه را از صنایع و معاون و کمیته شن و ماسه استانداری اخذ کنند تا در صورت نیاز برای آنها مجوز فعالیت صادر شود.

وی در پایان ضرورت تدوین و اجرای طرح آبی در روستاها را یادآور شد و افزود: اجرای طرح آبی در روستاهای بالای 100 خانوار هنوز به صورت کامل محقق نشده و 25 درصد کار در دست اجراست.