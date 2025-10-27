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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

نهمین دوره ترویج الگوی کشت با رویکرد تغییر اقلیم در دلگان برگزار شد

نهمین دوره ترویج الگوی کشت با رویکرد تغییر اقلیم در دلگان برگزار شد

دلگان - نهمین دوره ملی ترویج بهره‌وری با محوریت «الگوی کشت ملی» و با رویکرد تغییر اقلیم در شهرستان دلگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره ملی ترویج بهره‌وری با محوریت «الگوی کشت ملی» متناسب با خشکسالی، با رویکرد تغییرات اقلیمی ظهر دوشنبه با حضور جمعی از کشاورزان شهرستان دلگان برگزار شد.

«قنبر ناروئی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان اجرای صحیح الگوی کشت را عاملی مؤثر در تحقق امنیت غذایی، پایداری تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی و زیستی دانست.

وی همچنین، همدلی و همراهی کشاورزان را اساسی‌ترین رکن در تحقق اهداف بهره‌وری برشمرد و بر لزوم بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی به‌ویژه آب و خاک در شرایط تغییر اقلیم تأکید کرد.

کد مطلب 6636572

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      پاسخ
      همکاری جهاد با کشاورزان قطعا محصولات خوب و با کیفیتی را روانه بازار میکنه

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