کتاب «از بلوچستان تا کردستان» منتشر شد

«محمدامین بامری»، نویسنده کتاب «از بلوچستان تا کردستان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است؛ شهدایی که یا در درگیری با اشرار و منافقان به شهادت رسیدند و یا در جبهه‌های حق علیه باطل، طی هشت سال دفاع مقدس، جام شهادت را نوشیدند.

وی افزود: روحانی شهید «رحمت الله بامری» نیز یکی از شهدای شاخص این منطقه است که در سوم آذرماه سال ۱۳۶۶ به فیض شهادت نائل آمد.

نویسنده کتاب «از بلوچستان تا کردستان» خاطرنشان کرد: این اثر، روایتی داستانی و مستند از زندگی این شهید والامقام است که برای نخستین بار به این سبک به چاپ رسیده است.

بامری ادامه داد: شهید «رحمت الله بامری» از نخستین طلبه‌های منطقه دلگان و ایرانشهر بود که در حوزه‌های علمیه قم مشغول به تحصیل شد و از همان جا نیز راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت کتاب تصریح کرد: در این اثر سعی شده است نگاهی داستانی و متفاوت به زندگی شهدای منطقه جنوب سیستان و بلوچستان شود.

این نویسنده هدف از انتشار این کتاب را پاسداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای گمنام این منطقه عنوان کرد.

بامری در پایان ابراز داشت: نویسندگان سیستانی و بلوچستانی نیازمند حمایت هستند و قطعاً با حمایت‌های مالی و معنوی، آثار گران‌بها و ارزشمندی را عرضه خواهند کرد.