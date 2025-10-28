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۶ آبان ۱۴۰۴، ۵:۵۰

رشیدیان: حج ۱۴۰۵ ارزان‌تر برگزار می‌شود/ اعزام روزانه ۱۳۵۰ عمره‌گزار

رشیدیان: حج ۱۴۰۵ ارزان‌تر برگزار می‌شود/ اعزام روزانه ۱۳۵۰ عمره‌گزار

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: هزینه حج تمتع آینده با صرفه‌جویی در خدمات اسکان کاهش می‌یابد و از ۱۲ آبان اعزام عمره‌گزاران روزانه افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان با اشاره به پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر پیش ثبت نام از دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶ در حال انجام است و از ۱۰ صبح ششم آبان ماه دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان بهمن ماه ۸۶ نیز می‌توانند در استان‌های دارای ظرفیت خالی نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از ۲۰ مهر ماه آغاز شده و تا پایان تکمیل ظرفیت در استان‌ها ادامه دارد، افزود: متقاضیان باید بنا بر اولویت‌های اعلامی در « سامانه حج من »به آدرسmy.haj.ir ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر در سامانه نام نویسی کرده‌اند، گفت: میانگین سنی افراد ثبت نام کننده ۵۷ سال است که حدود ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

رشیدیان در خصوص تأیید استطاعت جسمی که یکی از وجوبات حج به حساب می‌آید و بنا بر دستورالعمل‌های اعلامی انجام می‌گیرد، گفت: با توجه به شرایط و ضرورت حفظ سلامت زائران عزیز این روند استطاعت جسمی بررسی می‌شود تا زائران در سلامت به اعمال و مناسک بپردازند. روند معاینات نیز بعد از مرحله پیش ثبت نام اعلام خواهد شد.

وی افزود: پروازهای حج تمتع آتی از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد که امیدواریم این پروازها مطابق حج قبل که با کمترین تأخیر انجام شد، به بهترین شکل ممکن پیش برود.

به گفته رشیدیان قیمت حج تمتع آتی منوط به قراردادهای خدمات اجرایی در کشور میزبان است و باید قراردادهای اسکان، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و.... نهایی شود تا قیمت تمام شده سفر اعلام شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای اسکان برای اجاره هتل‌ها تقریباً نهایی شده، افزود: عزیمت به موقع و زودتر از موعد کمیسیون اسکان باعث گشته حدود ۳ تا ۵ درصد تخفیف در این حوزه شکل گیرد و این مهم با وجود حفظ کیفیت خدمات هتلی انجام گرفته است.

رشیدیان در خصوص هتل‌های مکه و مدینه تصریح کرد: با توجه به ساخت و ساز هتل‌ها در مکه، اسکان در این شهر از کیفیت بالاتری برخوردار است که روند توسعه هتلی در مدینه بدین شکل نیست اما سعی شده در شهر پیامبر (ص) از هتل‌های موجود که البته فاصله اندکی با حرم نبوی دارند، استفاده کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عمره مفرده نیز توضیح داد: از ابتدای شهریور ماه که سفرهای عمره در این دوره شروع شده، تا کنون بیش از ۴۷ هزار نفر مشرف شده‌اند و در حال حاضر روزانه یکهزار نفر از هموطنان اعزام می‌شوند که از ۱۲ آبان ظرفیت اعزام به روزانه ۱۳۵۰ نفر می‌رسد.

وی افزود: میانگین قیمت سفرهای عمره با ۱۰ روز اسکان در شهرهای مدینه و مکه و خدمات اجرایی مطلوب حدود ۶۳ میلیون است که بهترین فرصت برای متقاضیان به ویژه جوانان عزیز است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفرهای عمره دانشجویی گفت: این سفرها از ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود که فرصت خوبی برای دانشگاهیان عزیز است.

کد مطلب 6636680

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    نظرات

    • داریوش الماسی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 2
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      حج واجب ولی هر شخصی حج نرفته میتواند با رفتارش رفته باشد بشرط یقین وایمان به او در عملتا او میطلبد و راه هموار خواهد شد.
    • علیرضا IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      11 1
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      یکی از اقدامات مؤثر در جهت کم کردن هزینه های زائران کم کردن تشریفات زائد و هزینه ها در دفاتر حج و زیارت استان ها و همچنین کم کردن عوامل دخیل در مدیریت کاروان ها و نهایتا کم کردن مدت اقامت در شهرهای زیارتی میباشد.
    • ناشناس IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 0
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      سلام.حج عمره برای دانشجوایان ۴۰.تا۴۵میلیون بود ترم قبل چندماه پیش الان ۶۰.۶۵میلیون.چرا انقدر زیاد؟اونم تو در عرض یه ترم چند ماه!حج و کربلا رو قاطی نکنن لطفا‌‌.
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      1 2
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      اگر مدت اقامت کمتر شود هزینه کمتر می شود وافراد بیشتری مشرف می شوند .
    • بنده خدا IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      1 0
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      خوشبحالتون من خیلی آرزو دارم برم اما پول ندارم
    • PL ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      5 0
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      سلام وقت بخیر واقعا خیلی هزینش بالاست
    • نسیبه امجدی IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      0 1
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      خوب
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      5 0
      پاسخ
      سلام میخواستم ببینم امسال نوبت حج تمتع من رسیده ولی قیمت دقیق رو نمیدونم میشه بفرمایید چقدر میشه سال ۱۳۸۴ شهریور اسم نویسی کردم
      • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        0 1
        بله رسیده، فعلاً 200 میلیون و مرحله بعد هم احتمالا 100 میلیون تومان باید واریز کنید
    • الوند IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      1 1
      پاسخ
      سلام...همانطور که مستحضرید عوامل اعزامی به سفر حج تمتع به نظرم زیادند..لطفا در جهت کاهش نیروی انسانی اقدام شود.
    • فاطمه IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      علت افزایش و زیاد بودن هزینه سفر حج برآورد و هزینه ای که از جیب زوار گرفته میشه برآوردها نادرسته هیچ زائری در منزل خود اینقد غذای سنگین استفاده نمیکنه روزی سه وعده میوه مصرف نمیکنه غذاها رو میزا میمونه ناهار پروتئینی و شام سبک باشه مثل سوپ یا خوراک لوبیا یا حلیم شیرکو روزی یک بار میوه کافیه و صبحانه اینهمه منو آزاد و چند نوع صبحانه نیاز نیست این ولخرجی ها باعث شده خیلی ها انصراف بدهند با حجاج تمتع و عمره از قبل تاکنون که مصاحبه داشتم از ولخرجی ناراضی بودن تلفنی به حج و زیاره هم گفتم ولخرجی
    • IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای رشیدیان سالهای قبل گفته میشد چون حج عمره انجام نمی‌شود و ما هتل ها را بصورت سالانه اجاره میکنم هزینه حج تمتع بال ست متاسفانه حالا که حج عمره وجود دارد همه هزینه ها بالا ست
    • IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 0
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      سلام وقت بخیر ما اسفند ۱۳۸۶ ثبت نام کردیم میخواستم ببینم اسمم در آمده یا نه

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