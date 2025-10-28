به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان با اشاره به پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر پیش ثبت نام از دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶ در حال انجام است و از ۱۰ صبح ششم آبان ماه دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان بهمن ماه ۸۶ نیز می‌توانند در استان‌های دارای ظرفیت خالی نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از ۲۰ مهر ماه آغاز شده و تا پایان تکمیل ظرفیت در استان‌ها ادامه دارد، افزود: متقاضیان باید بنا بر اولویت‌های اعلامی در « سامانه حج من »به آدرسmy.haj.ir ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر در سامانه نام نویسی کرده‌اند، گفت: میانگین سنی افراد ثبت نام کننده ۵۷ سال است که حدود ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

رشیدیان در خصوص تأیید استطاعت جسمی که یکی از وجوبات حج به حساب می‌آید و بنا بر دستورالعمل‌های اعلامی انجام می‌گیرد، گفت: با توجه به شرایط و ضرورت حفظ سلامت زائران عزیز این روند استطاعت جسمی بررسی می‌شود تا زائران در سلامت به اعمال و مناسک بپردازند. روند معاینات نیز بعد از مرحله پیش ثبت نام اعلام خواهد شد.

وی افزود: پروازهای حج تمتع آتی از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد که امیدواریم این پروازها مطابق حج قبل که با کمترین تأخیر انجام شد، به بهترین شکل ممکن پیش برود.

به گفته رشیدیان قیمت حج تمتع آتی منوط به قراردادهای خدمات اجرایی در کشور میزبان است و باید قراردادهای اسکان، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و.... نهایی شود تا قیمت تمام شده سفر اعلام شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای اسکان برای اجاره هتل‌ها تقریباً نهایی شده، افزود: عزیمت به موقع و زودتر از موعد کمیسیون اسکان باعث گشته حدود ۳ تا ۵ درصد تخفیف در این حوزه شکل گیرد و این مهم با وجود حفظ کیفیت خدمات هتلی انجام گرفته است.

رشیدیان در خصوص هتل‌های مکه و مدینه تصریح کرد: با توجه به ساخت و ساز هتل‌ها در مکه، اسکان در این شهر از کیفیت بالاتری برخوردار است که روند توسعه هتلی در مدینه بدین شکل نیست اما سعی شده در شهر پیامبر (ص) از هتل‌های موجود که البته فاصله اندکی با حرم نبوی دارند، استفاده کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عمره مفرده نیز توضیح داد: از ابتدای شهریور ماه که سفرهای عمره در این دوره شروع شده، تا کنون بیش از ۴۷ هزار نفر مشرف شده‌اند و در حال حاضر روزانه یکهزار نفر از هموطنان اعزام می‌شوند که از ۱۲ آبان ظرفیت اعزام به روزانه ۱۳۵۰ نفر می‌رسد.

وی افزود: میانگین قیمت سفرهای عمره با ۱۰ روز اسکان در شهرهای مدینه و مکه و خدمات اجرایی مطلوب حدود ۶۳ میلیون است که بهترین فرصت برای متقاضیان به ویژه جوانان عزیز است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفرهای عمره دانشجویی گفت: این سفرها از ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود که فرصت خوبی برای دانشگاهیان عزیز است.