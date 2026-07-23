چرا مبلغ ودیعه حج امسال هنوز اعلام نشده است؟

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مبلغ نهایی حج و زمان اعلام ودیعه ثبت‌نام گفت: تا زمانی که هزینه‌های مربوط به اقامت و خدمات در عربستان نهایی نشود و محاسبات لازم با همکاری بانک مرکزی انجام نگیرد، امکان اعلام مبلغ نهایی حج و میزان ودیعه وجود ندارد.

وی افزود: سیاست امسال سازمان حج و زیارت این بود که ابتدا فرآیند بررسی استطاعت جسمی زائران انجام شود و پس از مشخص شدن هزینه‌های نهایی، مبلغ قابل پرداخت به متقاضیان اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره آخرین آمار ثبت‌نام‌ها نیز گفت: تاکنون تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از مرز ۵۰ هزار نفر گذشته است که بیش از ۴۶ هزار نفر از آنان زائرانی هستند که سال گذشته به دلیل محدودیت‌ها موفق به اعزام نشدند و امسال در اولویت قرار گرفته‌اند.

رشیدیان ادامه داد: همچنین ثبت‌نام اولویت‌های بعدی نیز آغاز شده و در حال حاضر دارندگان اولویت تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۶ در حال ثبت‌نام هستند.