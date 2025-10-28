۷۵ درصد سهمیه حج تمتع استان سمنان تکمیل شد؛ پیشتازی بانوان در ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: بنابر برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط سازمان حج و زیارت ودیعه گذاران نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ (شامل ۱۶ بهمن ۸۶ لغایت ۳۰ بهمن ۸۶) از تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ روز سه شنبه از ساعت ۱۰ صبح می‌توانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir برای تمتع ۱۴۰۵ اقدام کنند

وی با بیان اینکه ورود به سامانه و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان هزینه پیش ثبت نام الزامی است افزود: اولویت‌های قبلی و جدید تا تکمیل سهمیه استان فرصت دارند در پیش ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ اقدام نمایند و صرفاً افرادی امکان انتخاب کاروان را خواهند داشت که مراحل اولیه پیش ثبت‌نام را انجام داده باشند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان اعلام کرد: تمامی دارندگان ودیعه‌گذاری مورد اشاره می‌توانند با مراجعه به تمامی دفاتر زیارتی استان سمنان یا از طریق کامپیوترها و گوشی‌های شخصی با ورود به سامانه مورد اشاره نسبت به ثبت نام اولیه خود اقدام نمایند.

چتری با بیان اینکه از ابتدای شروع پیش ثبت‌نام تا کنون با استقبال خوب هم استانی‌ها مواجه بودیم و طبق آخرین آمار سامانه‌های موجود تاکنون ۷۵ سهمیه تخصیصی استان سمنان تکمیل شده است، گفت: امید است در روزهای آتی با اعلام اولویت‌های جدید ظرفیت استان تکمیل خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ثبت نام اولیه همچنان صحنه رقابت حج تمتع همانند سنوات قبل در اختیار بانوان استان قرار دارد و حدوداً در پیش ثبت نام اولیه ۶۵ درصد از پیش ثبت نام شدگان را بانوان و ۳۵ درصد رو آقایان تشکیل می‌دهند

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان گفت: میانگین سنی ثبت نام شدگان ۵۹ سال و سطح تحصیلات طبق آمار برآورد سامانه‌ها بیش از ۹۰ درصد زائران باسواد هستند که این موضوع از دغدغه مدیران و روحانیون کاروان‌ها در طول سفر کاسته و به مراتب کیفیت سفر را افزایش خواهد داد.