  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

حیدری: زرآباد گرمترین نقطه ایران شد

حیدری: زرآباد گرمترین نقطه ایران شد

زاهدان - مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: زر آباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس عنوان گرم ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ایستگاه هواشناسی زرآباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد. پس از آن، ایستگاه‌های قصرقند با ۳۸.۸ و نیکشهر با ۳۷.۷ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی استان، در تشریح شرایط جوی جنوب استان افزود: منطقه مکران با وجود گرمای این روزها، در فصول پاییز و زمستان به یکی از دل‌انگیزترین و محبوب‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل می‌شود. سواحل طلایی، آب‌وهوای معتدل و چشم‌اندازهای بکر طبیعی، هر ساله گردشگران فراوانی را از سراسر ایران به این منطقه جذب می‌کند.

وی بیان کرد: در حالی‌که شهرهایی مانند اردبیل، سنندج و … هوایی سرد و پاییزی را تجربه می‌کنند و دمای شهرکرد حتی به زیر صفر درجه رسیده است، در جنوب استان، به‌ویژه زرآباد، دمای هوا به بیش از ۳۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و اختلاف دمای این مناطق با یکدیگر به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد.

حیدری گفت: چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در مجاورت اقیانوس هند و قرارگیری در نزدیکی مدار رأس‌السرطان، از نوسانات شدید دمایی در امان است. همین ویژگی موجب شده است این شهر در تابستان یکی از خنک‌ترین و در زمستان گرم‌ترین بنادر جنوبی کشور باشد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان، پدیده‌های جوی نظیر بادهای موسمی اقیانوسی و رطوبت بالا، نقش مؤثری در شکل‌گیری اقلیم منحصربه‌فرد و چهارفصل منطقه مکران دارند؛ اقلیمی که این سرزمین را به «بهشت گردشگران در فصول سرد ایران» بدل کرده است.

کد مطلب 6637038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها