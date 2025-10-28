درخواست بایدن از مردم آمریکا برای ایستادگی در مقابل ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جو بایدن، طی نشستی در موسسه ادوارد کندی، از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحت عنوان «روزهای تاریک» یاد کرد و از آمریکاییها خواست در برابر حملات به آزادی بیان و تلاش برای افزایش اختیارات رئیسجمهوری، تسلیم نشوند.
وی با بیان اینکه آمریکا به کنگرهای کارآمد، قوه قضائیهای مستقل و رئیسجمهوری با قدرت محدود، نیاز دارد، افزود: با توجه به طولانیترین تعطیلی دولت فدرال، ترامپ از این وضعیت برای اعمال قدرت بیشتر استفاده می کند.
بایدن با یادآوری اعتراضات کارکنان دولت فدرال و همه دانشگاهیان و هنرمندانی که در برابر تهدیدهای دولت ترامپ ایستادند، گفت: مجریان برنامههای شبانه همچنان نور آزادی بیان را میتابانند؛ هرچند که حرفهشان در خطر است.
این مقام سابق آمریکا همچنین از مقامهای منتخب جمهوریخواه که علیه سیاستهای دولت ترامپ رأی داده یا مخالفت کردهاند، قدردانی کرد و افزود: قصه آمریکا، قصه شهر پریان نیست و در ۲۵۰ سال گذشته، همواره محل منازعه بین خطر و فرصت بوده است.
وی در پایان این سخنرانی، از مردم آمریکا خواست تا علیه دولت ترامپ به پا خیزند.
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