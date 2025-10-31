ترامپ: دموکراتها به دنبال طولانی کردن تعطیلی دولت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ به علت تداوم تعطیلی دولت به شدت به دموکرات ها حمله ور شد.

ترامپ از جمهوری‌خواهان خواست که با وجود مخالفت دموکرات‌ها، قوانین رأی‌گیری در کنگره را تغییر دهند تا به تعطیلی دولت پایان دهند.

وی دموکرات‌ها را متهم کرد که به دنبال طولانی‌تر کردن تعطیلی دولت هستند تا از این طریق بتوانند دستاوردهای انتخاباتی کسب کنند و کرسی‌های بیشتری در کنگره به دست آورند.

ترامپ گفت: دموکرات‌ها دیوانه هستند؛ آنها می‌خواهند تریلیون‌ها دلار به مهاجران غیرقانونی بدهند که بسیاری از آنها در زندان هستند و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.

گفتنی است که دولت فدرال از اول اکتبر (۹ مهر) به دلیل ناتوانی کنگره در تصویب بودجه موقت تعطیل شده است.

دموکرات‌ها شرط بازگشایی دولت را تمدید یارانه‌های بهداشت و درمان تا پایان سال اعلام کرده‌اند، اما جمهوری‌خواهان می‌گویند درباره این موضوع تنها پس از بازگشایی دولت، مذاکره خواهند کرد.

در نتیجه این بن‌بست، حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری رفته‌اند و گروهی دیگر بدون دریافت حقوق، به کار خود ادامه می‌دهند. دولت ترامپ اعلام کرده است که نیروهای نظامی، مأموران اجرای قانون و افسران اداره مهاجرت و گمرک آخرین حقوق خود را دریافت کرده‌اند.

با این حال، تعطیلی دولت به‌زودی پیامدهای سنگین‌تری برای عموم مردم خواهد داشت، زیرا برنامه کمک تغذیه‌ای روز شنبه آینده با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شود. وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده نمی‌تواند از ۵.۵ میلیارد دلار بودجه ذخیره اضطراری برای ادامه این برنامه استفاده کند؛ بنابراین در ایالت‌هایی که قادر به جبران کسری نباشند، پرداخت کمک‌های غذایی متوقف خواهد شد.