به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس هنوز هیچ ورزشگاهی را برای میزبانی دیدار رفت دربی پایتخت در فصل جاری به سازمان لیگ اعلام نکرده است.
طبق برنامهریزی انجامشده، تصمیم نهایی در اینباره به بازدید کادر فنی جدید پرسپولیس و در رأس آن اوسمار ویهرا بستگی دارد. سرمربی برزیلی سرخها قرار است پس از حضور در تهران، دستیاران خود را برای ارزیابی وضعیت زمین چمن چند ورزشگاه به شهرهای مختلف بفرستد.
ورزشگاههای شهید نصیری یزد، امام خمینی اراک، شهدای شهر قدس و امام رضا (ع) مشهد گزینههای اصلی پرسپولیس برای میزبانی از استقلال هستند. اوسمار پس از دریافت گزارشهای فنی و شرایط زمین، تصمیم نهایی را خواهد گرفت تا نتیجه به سازمان لیگ اعلام شود.
شایان ذکر است دربی رفت پایتخت بین پرسپولیس و استقلال طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ ۱۴ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
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