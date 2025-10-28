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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

دستکش هوشمند ایرانی که حرکات بدن را حدس می زند

دستکش هوشمند ایرانی که حرکات بدن را حدس می زند

یک تیم فناور با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه یک دستکش هوشمند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محمدرضا کلاهدوز اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و ناظر علمی طرح، از توسعه افزاره‌ای پوشیدنی با قابلیت شبیه‌سازی و تشخیص حرکات بدن انسان خبر داد و گفت: جمعی از متخصصان و دانشگاهیان ذیل هسته فناور پالسان، فعالیت خود را در حوزه افزاره‌های پوشیدنی هوشمند و رابط‌های انسان–ماشین آغاز کرده‌ایم. این طرح از دل پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه‌ی نانوژنراتورهای تریبوالکتریک (TENG) و الکترونیک پوشیدنی شکل گرفت و در قالب ساخت دستکش هوشمند توسعه یافت.

این فعال فناور توضیح داد: هدف اصلی پروژه، طراحی سامانه‌ای هوشمند برای شبیه‌سازی و تشخیص حرکات بدن انسان است که می‌تواند در حوزه‌هایی نظیر توانبخشی بیماران، کنترل ربات‌ها، بازی‌های دیجیتال و محیط‌های واقعیت مجازی به کار گرفته شود.

کلاهدوز، با اشاره به جزئیات فنی طرح افزود: فرآیند اجرای پروژه شامل طراحی و ساخت حسگرهای تریبوالکتریک انعطاف‌پذیر و قابل‌پوشش، توسعه‌ی مدارهای مجتمع برای جمع‌آوری و پردازش سیگنال‌ها، و در نهایت پیاده‌سازی نمونه‌ی اولیه دستکش هوشمند جهت شناسایی و تحلیل حرکات دست بوده است. این سامانه با استفاده از انرژی مکانیکی حاصل از حرکت انگشتان، سیگنال‌های الکتریکی تولید و آن‌ها را برای شناسایی حرکات و فرمان‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.

به گفته او، دستکش هوشمند تولید شده در این طرح، نمونه‌ای خودتغذیه‌شونده و بومی است که می‌تواند داده‌های حرکتی را بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی تولید کند. این ویژگی، موجب افزایش پایداری و کاهش مصرف انرژی در افزاره‌های پوشیدنی می‌شود.

حمایت‌های معاونت علمی در توسعه فناوری

پریناز سیف‌الدینی، مجری این طرح فناورانه بیان کرد: تیم پالسان در مسیر توسعه این طرح، از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در قالب گرنت توسعه فناوری بهره‌مند شده است. این حمایت‌ها در تأمین مواد اولیه، توسعه نمونه آزمایشگاهی و ساخت افزاره پوشیدنی نهایی نقش مؤثری داشته است. علاوه بر آن، معاونت علمی با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه تجاری‌سازی و طراحی مسیر ورود به بازار، به هدایت این طرح از مرحله تحقیقاتی به فاز توسعه محصول کمک کرده است.

این فعال فناور ادامه داد: این فناوری در حوزه‌های گوناگون از جمله توانبخشی بیماران، آموزش حرکات فیزیوتراپی از راه دور، کنترل ربات‌ها در محیط‌های پرخطر، تعامل در بازی‌های واقعیت مجازی (VR/AR)، و ترجمه زبان اشاره به متن یا گفتار کاربرد دارد.

مجری این پروژه فناورانه تأکید کرد: اهمیت این طرح در خودکفایی فناورانه و کاهش وابستگی به فناوری‌های وارداتی است. ساخت بومی این افزاره موجب جلوگیری از خروج ارز و فراهم شدن زمینه صادرات فناوری در حوزه‌های پزشکی هوشمند، رباتیک و بازی‌های دیجیتال خواهد شد.

سیف‌الدینی افزود: این پروژه در مقایسه با نمونه‌های خارجی، از نظر طراحی یکپارچه و بهره‌گیری از نانوژنراتورهای تریبوالکتریک برای تبدیل مستقیم انرژی مکانیکی به سیگنال‌های الکتریکی، رویکردی نوآورانه دارد و نخستین نمونه از نوع خود در کشور به شمار می‌آید.

این فعال حوزه فناوری، در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این طرح می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان جدید در حوزه فناوری‌های پوشیدنی، رباتیک و بازی‌های هوشمند شود و نقش مؤثری در گسترش صنایع دانش‌بنیان داخلی ایفا کند.

کد مطلب 6637241

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