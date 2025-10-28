سفر جولانی به عربستان برای دیدار با محمد بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ابو محمد جولانی حاکم خود خوانده رژیم سوریه امروز در سفری کاری به عربستان سعودی سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، جولانی برای شرکت در نهمین دوره از اجلاس طرح سرمایه گذاری آینده در عربستان به ریاض سفر می‌کند.

وی همچنین در جریان این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار خواهد کرد.

معامله‌های صورت گرفته در کنفرانس‌های سرمایه گذاری آینده طی سال‌های قبل تاکنون بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است و دور جدید این کنفرانس‌ها در ریاض برگزار خواهد شد.

این اجلاس قرار است از سه‌شنبه تا روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر، با انجام طیف گسترده‌ای از جلسات با موضوع‌هایی مانند تأثیر هوش مصنوعی و رباتیک بر بهره‌وری، ایجاد ثروت در بحبوحه نابرابری فزاینده جهانی و همچنین تغییرات جمعیتی بر نیروی کار بررسی شود.

انتظار می‌رود این کنفرانس بیش از ۸ هزار شرکت کننده و ۶۵۰ سخنران برجسته را طی ۲۵۰ جلسه گفتگو گرد هم آورد.

رویداد اقتصادی سالانه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده فرصتی برای ریاض به منظور جذب سرمایه‌های خارجی است و برای نهمین سال متوالی، با حضور چهره‌های شناخته‌شده در بخش سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.