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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

امداد به ۱۱۸ حریق و حادثه در سمنان؛ «حبس در اماکن» صدرنشین حوادث

امداد به ۱۱۸ حریق و حادثه در سمنان؛ «حبس در اماکن» صدرنشین حوادث

سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از امدادرسانی به ۱۲۸ مورد حریق و حادثه در این استان طی مهرماه خبر داد و گفت:حبس در آسانسور و اماکن، بیشترین سهم را در بین این حوادث داشته است.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی مهرماه سال جاری دو هزار و ۸۳۸ هزار تماس با سامانه آتش نشانی سمنان برقرار شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۱۸ مورد منجر به عملیات شده است.

وی با بیان اینکه ۷۵ مورد این حوادث از نوع امداد و نجات بودند، افزود: میزان حریق و آتش سوزی‌ها نیز ۴۳ مورد بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه بیشترین نوع حریق‌ها با ۳۰ مورد در معابر و گذرگاه‌ها رخ داده است، ابراز داشت: هفت مورد حریق ساختمان مسکونی و تجاری و شش مورد آتش سوزی خودرو آتش نشان‌ها را به محل حادثه کشانده است.

صباغی در ادامه تصریح کرد: بیشترین نوع عملیات امداد و نجات مأموران آتش نشانی سمنان طی مهرماه سال جاری با ۴۴ مورد شامل حبس در آسانسور و اماکن بوده است.

وی افزود: گرفتن حیوانات موذی با ۱۶ مورد و تصادفات و واژگونی خودرو با پنج مورد دیگر حوادث رخ داده طی مهرماه در شهر سمنان بوده است.

کد مطلب 6637349

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