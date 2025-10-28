امداد به ۱۱۸ حریق و حادثه در سمنان؛ «حبس در اماکن» صدرنشین حوادث

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی مهرماه سال جاری دو هزار و ۸۳۸ هزار تماس با سامانه آتش نشانی سمنان برقرار شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۱۸ مورد منجر به عملیات شده است.

وی با بیان اینکه ۷۵ مورد این حوادث از نوع امداد و نجات بودند، افزود: میزان حریق و آتش سوزی‌ها نیز ۴۳ مورد بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه بیشترین نوع حریق‌ها با ۳۰ مورد در معابر و گذرگاه‌ها رخ داده است، ابراز داشت: هفت مورد حریق ساختمان مسکونی و تجاری و شش مورد آتش سوزی خودرو آتش نشان‌ها را به محل حادثه کشانده است.

صباغی در ادامه تصریح کرد: بیشترین نوع عملیات امداد و نجات مأموران آتش نشانی سمنان طی مهرماه سال جاری با ۴۴ مورد شامل حبس در آسانسور و اماکن بوده است.

وی افزود: گرفتن حیوانات موذی با ۱۶ مورد و تصادفات و واژگونی خودرو با پنج مورد دیگر حوادث رخ داده طی مهرماه در شهر سمنان بوده است.