انجام ۲۶۷ ماموریت در آتش نشانی سمنان؛ حوادث فوتی نداشتند

علی صباغی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی مرداد ماه سال جاری سه هزار و ۵۱۰ تماس با سامانه آتش نشانی سمنان برقرار شده است، ابراز داشت: در این بین ۲۶۷ مورد منتهی به انجام عملیات شده است.
وی با بیان اینکه ۲۲۵ مورد این مأموریتها مربوط به امداد و نجات حوادث مختلف بوده است، افزود: ۴۲ مورد دیگر به اطفای حریق مربوط میشود.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه بیشتری حریقها مربوط مربوط به معابر و منازل مسکونی هر کدام با ۲۴ درصد بود، ابراز داشت: فضای سبز ۱۴ درصد و حریق خودرو ۱۹ درصد این حوادث را در بر داشته است.
صباغی با بیان اینکه بیشترین امداد رسانی در حوادث مختلف مربوط به حبس در اماکن مختلف بود، تصریح کرد: حبس در آسانسور و اماکن ۸۸ درصد عملیاتها را شامل میشود.
وی افزود: خوشبختانه حوادث فوتی نداشت و همه اتفاقات فوق به خوبی توسط آتش نشانی پوشش داده شدند.
