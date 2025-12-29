حادثه شدید در گردنه آهوان؛ برخورد ایسوزو با تریلی حامل میلگرد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف ایسوزو و تریلی حاوی میلگرد در محور دامغان- سمنان محدوده گردنه آهوان صبح دوشنبه خبر داد و اظهار داشت: چهار نیروی عملیاتی و دو خودرو امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه هر دو خودرو به شدت با یکدیگر برخورد و دچار خسارت زیادی شده بودند، افزود: بلافاصله عملیات رها سازی با ست هیدرولیک انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان تعداد مصدومان این حادثه را دو نفر عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مصدومان از ناحیه دو پا دچار شکستگی شد که این افراد توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

صباغی از عملکرد نیروهای امداد و نجات با توجه به هوای سرد و بارش باران تقدیر کرد و اظهار داشت: با سرعت عمل نیروهای آتش نشانی حادثه بدون تلفات جانی خاتمه یافت.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم در هوای بارانی و برفی با توجه به لغزندگی محورها از سرعت زیاد پرهیز و فاصله طولی را به دقت رعایت کنند تا از این حوادث تلخ پیشگیری شود.