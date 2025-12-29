  1. استانها
حادثه شدید در گردنه آهوان؛ برخورد ایسوزو با تریلی حامل میلگرد

سمنان- در پی برخورد یک خودروی ایسوزو با تریلی حامل میلگرد در گردنه آهوان، رئیس سازمان آتشنشانی سمنان از مصدومیت دو سرنشین خبر داد که یکی از آنان با شکستگی هر دو پا مواجه شد.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف ایسوزو و تریلی حاوی میلگرد در محور دامغان- سمنان محدوده گردنه آهوان صبح دوشنبه خبر داد و اظهار داشت: چهار نیروی عملیاتی و دو خودرو امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه هر دو خودرو به شدت با یکدیگر برخورد و دچار خسارت زیادی شده بودند، افزود: بلافاصله عملیات رها سازی با ست هیدرولیک انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان تعداد مصدومان این حادثه را دو نفر عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مصدومان از ناحیه دو پا دچار شکستگی شد که این افراد توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

صباغی از عملکرد نیروهای امداد و نجات با توجه به هوای سرد و بارش باران تقدیر کرد و اظهار داشت: با سرعت عمل نیروهای آتش نشانی حادثه بدون تلفات جانی خاتمه یافت.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم در هوای بارانی و برفی با توجه به لغزندگی محورها از سرعت زیاد پرهیز و فاصله طولی را به دقت رعایت کنند تا از این حوادث تلخ پیشگیری شود.

