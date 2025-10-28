دبیرخانه استانی جشنواره شیخ بهایی در لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شاکرمی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری جشنواره شیخ بهایی در استان لرستان، اظهار داشت: این جشنواره با محوریت پارک علم و فناوری برگزار می‌شود و صاحبان ایده می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را برای ارزیابی و حمایت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: برگزاری این جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ایده‌های علمی و فناوری به سرمایه‌گذاران، و همچنین شناسایی نخبگان و صاحبان ایده در سطح ملی است.

جشنواره‌ای باسابقه در حوزه فناوری کشور

رئیس پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه جشنواره ملی شیخ بهایی از قدیمی‌ترین رویدادهای حوزه علم و فناوری در کشور است، گفت: این جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و یکی از اهداف آن ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران داخلی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی افزود: چنین ارتباطاتی می‌تواند منجر به رشد اکوسیستم نوآوری، تجاری‌سازی طرح‌ها و جذب سرمایه برای تبدیل ایده‌ها به محصولات کاربردی شود.

تشکیل دبیرخانه‌های استانی برای نخستین‌بار

شاکرمی با اشاره به برگزاری جشنواره در دو سطح استانی و ملی، بیان داشت: در این دوره، سه نفر برتر هر استان به مرحله ملی جشنواره معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین‌بار، دبیرخانه‌های استانی جشنواره شیخ بهایی در استان‌های مختلف کشور از جمله لرستان تشکیل شده‌اند تا روند برگزاری و ارزیابی طرح‌ها با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.

بخش‌های مختلف جشنواره و جوایز برگزیدگان

رئیس پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به ساختار دوگانه این رویداد گفت: جشنواره در دو بخش اصلی شامل طراحان کسب‌وکار و فناوری و تجاری‌سازی فناوری برگزار می‌شود.

وی افزود: برای برگزیدگان این جشنواره جوایز ارزشمندی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که در بخش صاحبان ایده، جوایز نفرات سوم، دوم و اول به ترتیب ۱۵۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش فناوری و تجاری‌سازی نیز ۳۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان خواهد بود.

گامی در جهت توسعه زیست‌بوم نوآوری لرستان

شاکرمی در پایان با تأکید بر اینکه ایجاد دبیرخانه استانی جشنواره شیخ بهایی می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های فناورانه در لرستان شود، گفت: هدف ما این است که لرستان را به یکی از قطب‌های نوآوری و فناوری کشور تبدیل کنیم و از ظرفیت نخبگان و صاحبان ایده برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان بهره ببریم.