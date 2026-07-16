وزیر ورزش: تیم ملی فوتبال نشان داد مدیریت بحران را بلد است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی عملکرد مدیریتی فدراسیون فوتبال در بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶، صبح امروز (پنجشنبه ۲۴ تیر ماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونین و مشاورین وی و ارکان ارشد مدیریتی فدراسیون فوتبال در محل این وزارتخانه برگزار شد.
مهمترین موضوع مورد بحث در این جلسه مرور چالشهای تیم ملی فوتبال برای سفر به آمریکا بود که گزارشهای مرتبط به آن از سوی مهدی تاج و مهدی محمدنبی، رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال ارائه شد.
تاخیر در صدور ویزای بازیکنان و همچنین عدم صدور روادید برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای کادر مدیریتی، رسانهای و اجرایی تیم ملی، محدودیتهای ایجاد شده در سفر تیم ملی به آمریکا پیش از دیدارها، محدودیت حضور هواداران ایرانی از جمله مباحثی بود که به آن پرداخته شد.
در همین رابطه نیز محسن معتمدکیا و سیامک قلیچ خانی در ۶ محور عملکرد رسانهای تیم ملی را تشریح کرد.
نکته در خور توجه در این خصوص، بازتاب گسترده حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در رسانه های معتبر خارجی بود که در شرایط جنگی تحمیلی آمریکایی_صهیونی علیه ایران به آن پرداختند که واکنشهای مثبتی به دنبال داشت.
در ادامه این جلسه، کارشناسان حاضر به تفکیک نظرات و پیشنهادات خود را راجع به مسائل مطرح شده، بیان کردند تا خروجی آن منجر به رسیدگی این چالشها و استفاده از تجربیات حضور در جام جهانی برای بهره گیری در المپیک لس آنجلس باشد.
پایان بخش نشست بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبتهای دکتر دنیامالی بود. او ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه فدراسیون فوتبال و تیم ملی برای حضور در این مسابقات گفت: بی تردید باید گفت که در شرایط جنگی کشور، سفر سختی را پشت سرگذاشتیم. کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان ما نشان دادند که مدیریت بحران را بلد هستند و در شرایط دشوار قابلیتهایشان متبلور میشود.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با ابراز رضایت از عملکرد فنی تیم ملی در جام جهانی تاکید کرد عملکرد تیم ملی در جام جهانی باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت برای حضور پرقدرت در جام ملتهای آسیا شناسایی شود.
وی یادآور شد: باید بپذیریم که فوتبال ما در حوزه فناوری نیاز به کار بیشتر دارد. باید از هم اکنون کار را در این مبحث شروع کنیم تا برای جامجهانی دوره آینده به تکامل بیشتری برسیم.
دکتر دنیامالی در پایان به حضور تیم ملی فوتبال امید در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا که اواخر شهریور ماه جاری برگزار میشود هم اشاره کرد و افزود: برای مردم تیم ملی امید و بزرگسالان تفاوت چندانی ندارد و قهرمانی در آن یک طعم و مزه دارد. وزارت ورزش و جوانان از این تیم همه جانبه حمایت میکند تا بتواند به نتیجه آبرومندانهای در بازیهای آسیایی برسد. تقویت تیم ملی امید استارت موفقیت در جام ملتهاست. اگر تیم امید به موفقیت برسد، تیم بزرگسالان هم یک پله به موفقیت در جام ملتها نزدیک میشود.
وزارت ورزش و جوانان طی نشستی عملکرد مدیریتی فدراسیون فوتبال در بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی عملکرد مدیریتی فدراسیون فوتبال در بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶، صبح امروز (پنجشنبه ۲۴ تیر ماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونین و مشاورین وی و ارکان ارشد مدیریتی فدراسیون فوتبال در محل این وزارتخانه برگزار شد.
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