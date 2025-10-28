به گزارش خبرنگار مهر، الهام یاوری بعد از ظهر سهشنبه در آئین اختتامیه هشتمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک و دومین کارسوق ملی طراحی دارو که به میزبانی آموزش و پرورش استان زنجان برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان مستعد کشور، گفت:
در شرایطی که بسیاری از همسالان این دانشآموزان وقت خود را صرف امور بیثمر میکنند، حضور فعال آنان در عرصههای علمی نشاندهنده درک واقعی مفهوم نخبگی است.
وی با تأکید بر اینکه استعداد بهتنهایی برای رسیدن به قلههای علمی کافی نیست، افزود: رسیدن به موفقیتهای بزرگ نیازمند ترکیبی از تلاش، توکل، همدلی و ارتباط مؤثر میان نخبگان جوان است. به گفته یاوری، همافزایی و شبکهسازی علمی از مهمترین عوامل تحقق آیندهای روشن برای کشور بهشمار میرود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به دستاوردهای علمی دانشآموزان سمپاد، خاطرنشان کرد: از میان این دانشآموزان، چهرههایی چون مریم میرزاخانی، یاسمن فرزان و همچنین پژوهشگران فعال دوران همهگیری کرونا برخاستهاند که با ساخت واکسن، طراحی تجهیزات پزشکی و ثبت فناوریهای پیشرفته، نام ایران را در سطح جهانی مطرح کردهاند.
یاوری ضمن قدردانی از میزبانی شایسته آموزش و پرورش زنجان، گفت: استان زنجان بار دیگر نشان داد استانی علمی، فرهنگی و دارای ظرفیت بالای انسانی است و میتواند نقش مؤثری در پرورش استعدادهای کشور ایفا کند.
وی با اشاره به رسالت دانشآموزان سمپاد در آینده کشور تصریح کرد: دانشآموزان ممتاز تنها افرادی موفق در تحصیل نیستند، بلکه سرمایههای الهی ایران هستند که با بهرهگیری از علم، تلاش و تعهد میتوانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: شاید یکی از دانشآموزان حاضر در این مراسم روزی مسیر تاریخ را تغییر دهد، اما آنچه اهمیت دارد، فراهمسازی زمینه رشد و شکوفایی برای تمامی اعضای جامعه علمی کشور است.
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