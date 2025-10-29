به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بیجار که در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین واجبات دینی هستند که حیات معنوی جامعه به آن‌ها وابسته است و تمامی دستگاه‌ها باید در اجرای آن نقش‌آفرین باشند.

وی با بیان اینکه تمام ادارات، شرکت‌ها و نهادهای انقلابی موظف به تشکیل شورای امر به معروف هستند، افزود: نهادهای فرهنگی باید در این زمینه پیش‌قدم باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، فعالیت‌هایی هدفمند و اثرگذار در جامعه اجرا کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با اشاره به ضرورت احیای فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: متأسفانه در برخی بخش‌ها این دستور الهی کمرنگ شده و باید دوباره با روش‌های فرهنگی و اقناعی احیا شود.

حسینی با اشاره به نقش کلیدی جوانان در تحولات فرهنگی عنوان کرد: اگرچه فضای مجازی چالش‌هایی ایجاد کرده، اما نسل امروز نسلی آگاه، خلاق و اثرگذار است و باید با زبان خودشان با آنان سخن گفت.

وی افزود: اجرای امر به معروف باید از درون دستگاه‌ها آغاز شود و مدیران موظف‌اند نسبت به این فریضه حساس باشند، چراکه بی‌تفاوتی در برابر منکرات زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

حسینی تصریح کرد: قوانین و مفاهیم دینی باید برای نسل جدید بازتعریف شوند تا درک درستی از ارزش‌های فرهنگی و دینی به دست آید. وضعیت فعلی برخی رفتارها و پوشش‌ها را می‌توان نوعی «جهالت مدرن» دانست که باید با آگاهی‌بخشی فرهنگی با آن مقابله کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با تأکید بر آموزش و پیشگیری فرهنگی گفت: منکرات از بی‌توجهی‌های کوچک آغاز می‌شوند و به مرور گسترش می‌یابند؛ بنابراین استفاده از آموزش، هنر و رسانه برای کنترل آن‌ها ضروری است.

وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که باید از ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای ترویج فرهنگ اسلامی استفاده شود؛ چراکه نسل جدید از مسیر رسانه و تکنولوژی بهتر هدایت می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: صرف برگزاری جلسات و کارگاه‌های تکراری بدون شناخت دقیق از مخاطب، اثربخش نیست. باید سواد رسانه‌ای در خانواده‌ها تقویت شود و ارتباط میان والدین و جوانان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: امروزه شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند در حال تولید محتوا برای جوانان هستند تا آن‌ها را به سمت هنجارشکنی سوق دهند، از این‌رو تولید محتوای بومی و برنامه‌ریزی فرهنگی دقیق ضروری است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با بیان اینکه برخورد قهری با مسئله حجاب نتیجه‌بخش نیست، گفت: حدود ۸۵ درصد از افرادی که حجاب کامل ندارند، آگاهانه اقدام نمی‌کنند و نیازمند آموزش و گفت‌وگوی فرهنگی هستند و تنها بخش کوچکی از هنجارشکنان آگاهانه و سازمان‌یافته عمل می‌کنند که باید با آن‌ها طبق قانون برخورد شود.

وی در پایان اظهار کرد: اگر در شهرستان بیجار افرادی به‌صورت هدفمند درصدد ترویج بی‌حجابی و ناهنجاری باشند، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی موظف‌اند برابر قانون اقدام کنند تا از آسیب به بنیان فرهنگی جامعه جلوگیری شود.