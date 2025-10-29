رادمنش: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به اوج پختگی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد رادمنش ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تنوع آثار حاضر در این دوره اظهار کرد: در این جشنواره شاهد انواع اشکال اجرایی تئاتر خیابانی، نمایش‌های بیرونی و شیوه‌های جدید هنری مانند پرفورمنس و ترکیب هنرهای تجسمی با تئاتر هستیم.

وی افزود: این تنوع نشان از پویایی هنرمندان و تلاش منسجم مردم و مسئولان مریوان دارد که طی ۱۸ دوره، این رویداد را با شور و همراهی مثال‌زدنی برگزار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تئاتر خیابانی مریوان به جشن و آئین مردمی تبدیل شده است، افزود: در ساعات کاری، مردم کار خود را رها می‌کنند تا تماشاگر تئاتر باشند؛ این یعنی جشنواره برای مردم مریوان تنها یک برنامه فرهنگی نیست بلکه یک رویداد اجتماعی و فرهنگی ریشه‌دار است.

استقبال مردم از تئاتر خیابانی مریوان بیانگر رسد فرهنگی مردم است

داور بخش نمایش‌های آئینی و سنتی کودک و نوجوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان تصریح کرد: من شاهد بودم فردی که در بازار کار روزانه داشت، کارش را کنار گذاشت تا نمایشی خیابانی را ببیند و این نشانه رشد فرهنگی مردم مریوان است.

رادمنش هدف تئاتر خیابانی را ایجاد گفت‌وگو میان مردم و جامعه دانست و گفت: تئاتر خیابانی می‌تواند با زبان‌های مختلف از جمله آموزش، طنز یا هشدار اجتماعی، به بازتاب مسائل جامعه و آینده‌نگری بپردازد و این هنر زمانی ارزشمند است که بتواند اخلاق انسانی و دغدغه‌های اجتماعی را به تصویر بکشد و مسیر برون‌رفت از بحران‌ها را نشان دهد.

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان توانسته تعاملاتی با جشنواره‌های بین‌المللی برقرار کنند

وی با تأکید بر نقش جهانی جشنواره مریوان افزود: این جشنواره امروز در اوج خود قرار دارد و توانسته تعاملاتی با جشنواره‌های بین‌المللی برقرار کند، اما لازم است در آینده رویکرد جهانی‌تری اتخاذ کند.

وی اضافه کرد: مریوان باید سکوی گفت‌وگو و تبادل هنری بین هنرمندان ایران و جهان باشد و در این زمینه هنوز ضعف داریم و نیاز است اداره‌کل هنرهای نمایشی و مسئولان استان از دبیرخانه جشنواره برای ایجاد این تعامل جهانی حمایت کنند.

داور جشنواره در بخش دیگری از سخنانش به برخی آسیب‌ها اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر برخی آثار به‌دلیل خلاقیت محدود در دیالوگ یا کلام، تشویق شده‌اند و این تصور ایجاد شده که تئاتر خیابانی باید گفتاری‌تر باشد، در حالی‌که ماندگاری این هنر در تصویر و کنش است، نه در کلام و تئاتر خیابانی باید کم‌دیالوگ‌تر، تصویری‌تر و کنشمندتر عمل کند.

رادمنش درباره نمایش‌های آئینی و سنتی کودک و نوجوان نیز اظهار کرد: در این بخش نیز حرکت‌های ارزشمندی انجام شده است؛ به‌ویژه در آثاری که از آئین‌ها و فرهنگ بومی مریوان الهام گرفته‌اند.

تعزیه ایرانی می‌نواند الهام بخش نمایش‌های آئینی باشد

وی گفت: با این حال هنوز از ظرفیت‌های غنی آئین‌های کردی به‌ویژه رقص‌ها و حرکات آئینی کمتر بهره گرفته‌ایم و تعزیه ایرانی نمونه‌ای ارزشمند از تلفیق موسیقی، آواز، نمادگرایی و داستان‌پردازی است که می‌تواند الهام‌بخش نمایش‌های آئینی باشد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این رویداد فرهنگی گفت: تئاتر خیابانی مریوان ظرفیت آن را دارد که به یک برند جهانی در معرفی هنر ایرانی تبدیل شود، به شرط آنکه هنرمندان و مدیران فرهنگی به سمت نوسازی، تعامل بین‌المللی و بهره‌گیری از تکنیک‌های نو حرکت کنند.