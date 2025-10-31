سبزی: ساختار فعلی بازار خودرو نیازمند بازنگری جدی است

حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار خودرو اظهار کرد: واردات خودرو در انحصار گروهی خاص و دلالانی قرار دارد که با شبکه‌های مافیایی در خودروسازی‌های داخلی در ارتباط هستند که خودرو را با رانت وارد کرده و با قیمت‌های غیرواقعی به مردم می‌فروشند.

وی افزود: ساختار فعلی بازار خودرو نیازمند بازنگری جدی است، متأسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد خودروسازان، به‌ویژه سایپا و ایران‌خودرو وجود ندارد، نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو نیز موجب تضعیف نظارت دولت و افزایش بی‌انضباطی مدیریتی شده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در حالی که قیمت خودرو هر روز افزایش می‌یابد مدیران خودروسازی‌ها با حقوق‌های بالا و بدون پاسخ‌گویی در جایگاه خود باقی مانده‌اند و ساختار مدیریتی این شرکت‌ها ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های آنان برخلاف منافع مردم است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به نبود شفافیت در روند تولید و واردات خودرو گفت: هیچ نهادی به‌طور جدی عملکرد خودروسازان را رصد نمی‌کند، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری خودرو تحت تأثیر حلقه‌ای بسته از افراد سودجو است که مانع اصلاح در صنعت خودرو می‌شوند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که تیمی نظارتی متشکل از مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت صمت تشکیل نشود، مشکلات این حوزه ادامه خواهد داشت، لازم است نهادی قدرتمند و مستقل بر تولید، واردات و قیمت‌گذاری خودرو نظارت کند.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی تشکیل چنین تیمی است تا با همکاری دستگاه‌های نظارتی، ریشه‌های فساد و مافیا در صنعت خودرو را شناسایی و حذف کند.

وی گفت: مردم از وضعیت فعلی خودرو از جمله کیفیت و قیمت ناراضی هستند و مجلس وظیفه دارد با قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، مانع تداوم این وضعیت شود چرا که تا زمانی که مافیا در صنعت خودرو حاکم باشد، هیچ طرح اصلاحی به نتیجه نخواهد رسید.