علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت ترافیکی را در تمامی محورهای ارتباطی مازندران روان اعلام کرد و گفت: مشکلی در تردد وجود ندارد.

وی درباره شرایط جوی محورهای استان اظهار کرد: در برخی نقاط شاهد بارش پراکنده باران هستیم و در ارتفاعات محور سوادکوه و محور کیاسر نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به دلیل لغزندگی احتمالی سطح جاده‌ها، با احتیاط کامل تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت‌های تردد در راه‌های مازندران از ظهر چهارشنبه شروع شد و جاده کندوان از بعد از ظهر امروز در صورت بار ترافیکی با دستور پلیس راه یک طرفه می‌شود.