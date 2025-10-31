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۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۳

تردد دوطرفه در راه ها؛ کندوان عصر امروز یکطرفه می‌شود

تردد دوطرفه در راه ها؛ کندوان عصر امروز یکطرفه می‌شود

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تردد در تمامی محورهای استان را روان و دوطرفه اعلام کرد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت ترافیکی را در تمامی محورهای ارتباطی مازندران روان اعلام کرد و گفت: مشکلی در تردد وجود ندارد.

وی درباره شرایط جوی محورهای استان اظهار کرد: در برخی نقاط شاهد بارش پراکنده باران هستیم و در ارتفاعات محور سوادکوه و محور کیاسر نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به دلیل لغزندگی احتمالی سطح جاده‌ها، با احتیاط کامل تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت‌های تردد در راه‌های مازندران از ظهر چهارشنبه شروع شد و جاده کندوان از بعد از ظهر امروز در صورت بار ترافیکی با دستور پلیس راه یک طرفه می‌شود.

کد مطلب 6639978

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