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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

یک شهید در حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتور سیکلت در جنوب لبنان

یک شهید در حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتور سیکلت در جنوب لبنان

منابع لبنانی از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه بی‌توجهی به آتش بس و نقض مکرر آن، بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی، یک موتور سیکلت را در شهرک کونین در  بنت جبیل در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

گزارش‌های اولیه از شهادت یک نفر و زخمی شدن یک شهروند دیگر  لبنانی حکایت دارد.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

کد مطلب 6640060

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