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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

نجات خانواده ۵ نفره اصفهانی در جنگل‌های صعب‌العبور سوادکوه شمالی

نجات خانواده ۵ نفره اصفهانی در جنگل‌های صعب‌العبور سوادکوه شمالی

سوادکوه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: امدادگران با عملیاتی پنج ساعته در جنگل‌های صعب‌العبور سوادکوه شمالی، خانواده پنج‌نفره اصفهانی شامل دو کودک خردسال را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی از نجات یک خانواده پنج‌نفره اصفهانی در جنگل‌های صعب‌العبور سوادکوه شمالی خبر داد و اعلام کرد این عملیات نجات در منطقه یاق‌کوه و کیاسر با موفقیت به پایان رسیده است.

وی گفت: گزارشی از گمشدن یک خانواده پنج‌نفره شامل پدر، مادر، یک پسر خردسال و دو دختر نوزاد در جنگل‌های روستای برنجستانک دریافت شد. بلافاصله تیمی از پایگاه مادر کلیج خیل هلال‌احمر با طی مسیر ۲۵ کیلومتری صعب‌العبور جنگلی به محل اعزام شد.

فخاری افزود: امدادگران با استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی و نقشه‌های توپوگرافی پس از ۵ ساعت موفق به یافتن این خانواده شدند و پس از بررسی و ارزیابی اولیه، آنان را به محل امن انتقال دادند.

وی تصریح کرد: این عملیات نجات که پنج ساعت به طول انجامید، با تلاش بی‌وقفه نجاتگران هلال‌احمر شهرستان سوادکوه شمالی به پایان رسید و تمامی اعضای خانواده در سلامت کامل به سر می‌برند.

کد مطلب 6640185

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