به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی از نجات یک خانواده پنج‌نفره اصفهانی در جنگل‌های صعب‌العبور سوادکوه شمالی خبر داد و اعلام کرد این عملیات نجات در منطقه یاق‌کوه و کیاسر با موفقیت به پایان رسیده است.

وی گفت: گزارشی از گمشدن یک خانواده پنج‌نفره شامل پدر، مادر، یک پسر خردسال و دو دختر نوزاد در جنگل‌های روستای برنجستانک دریافت شد. بلافاصله تیمی از پایگاه مادر کلیج خیل هلال‌احمر با طی مسیر ۲۵ کیلومتری صعب‌العبور جنگلی به محل اعزام شد.

فخاری افزود: امدادگران با استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی و نقشه‌های توپوگرافی پس از ۵ ساعت موفق به یافتن این خانواده شدند و پس از بررسی و ارزیابی اولیه، آنان را به محل امن انتقال دادند.

وی تصریح کرد: این عملیات نجات که پنج ساعت به طول انجامید، با تلاش بی‌وقفه نجاتگران هلال‌احمر شهرستان سوادکوه شمالی به پایان رسید و تمامی اعضای خانواده در سلامت کامل به سر می‌برند.