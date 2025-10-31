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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

عباسی: تجهیز ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری

عباسی: تجهیز ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری

یزد- مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ هزار هکتار از این اراضی در استان یزد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز عباسی عصر جمعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به هدف‌گذاری سالانه ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در زمینه خدمات فنی و مهندسی به بیش از ۲۰ کشور صادرات داریم.

وی با بیان اینکه ۹۹ درصد لوازم و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری در داخل تولید می‌شود، تصریح کرد: دولت مکلف به تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه این سامانه‌ها است.

عباسی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، با بهکارگیری تکنولوژی‌های نوین از جمله توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و استفاده از بذر و نهال مقاوم، می‌توان تا ۱۰ درصد بهره‌وری را افزایش داد.

مجری طرح ساماندهی نوین آبیاری با اشاره به امکان تجهیز مزارع قدیمی به سیستم آبیاری قطره‌ای، یادآور شد: در استان کرمان باغات پسته ۱۵ تا ۲۰ ساله با موفقیت به آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی مجهز شده‌اند که نتیجه آن افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب بوده است.

عباسی با اشاره به موضوع استفاده از پساب شهری برای مصارف کشاورزی، گفت: دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست نیاز به اصلاح دارد تا بتوان از پتانسیل پساب‌ها با رعایت استانداردهای تصفیه لازم استفاده کرد.

کد مطلب 6640455

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