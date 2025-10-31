به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز عباسی عصر جمعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به هدف‌گذاری سالانه ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در زمینه خدمات فنی و مهندسی به بیش از ۲۰ کشور صادرات داریم.

وی با بیان اینکه ۹۹ درصد لوازم و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری در داخل تولید می‌شود، تصریح کرد: دولت مکلف به تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه این سامانه‌ها است.

عباسی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، با بهکارگیری تکنولوژی‌های نوین از جمله توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و استفاده از بذر و نهال مقاوم، می‌توان تا ۱۰ درصد بهره‌وری را افزایش داد.

مجری طرح ساماندهی نوین آبیاری با اشاره به امکان تجهیز مزارع قدیمی به سیستم آبیاری قطره‌ای، یادآور شد: در استان کرمان باغات پسته ۱۵ تا ۲۰ ساله با موفقیت به آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی مجهز شده‌اند که نتیجه آن افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب بوده است.

عباسی با اشاره به موضوع استفاده از پساب شهری برای مصارف کشاورزی، گفت: دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست نیاز به اصلاح دارد تا بتوان از پتانسیل پساب‌ها با رعایت استانداردهای تصفیه لازم استفاده کرد.