معاون وزیر خزانه داری آمریکا با محوریت ایران به منطقه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که «جان هِرلی»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در روزهای آینده برای آنچه «هماهنگی فشار مشترک بر ایران» اعلام شده به چند کشور در خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند.

در همین راستا، شبکه الجزیره اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای در موضوع سوریه تأکید کرد: رفع تحریم‌های سوریه می‌تواند به تحقق شکست دائمی داعش کمک کرده و فرصت تازه‌ای برای آینده‌ای بهتر در این کشور فراهم آورد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که ایالات متحده مشروط بر آنکه سرمایه گذاری و مشارکت در سوریه به ایجاد کشوری باثبات، آرام و برخوردار از شکوفایی اقتصادی منجر شود، از این اقدام استقبال می‌کند.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت: دولت ترامپ از لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه حمایت می‌کند.

در ادامه، وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که باید کنگره این قانون را از طریق قانون تفویض دفاع ملی لغو کند تا راه برای همکاری و بازسازی سوریه هموار شود.

شبکه العربیه نیز گزارش داد: هرلی که بزرگ‌ترین مسئول بخش تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکاست، در روزهای آینده به اسرائیل، امارات، ترکیه و لبنان سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، این نخستین سفر هرلی از زمان تعیین وی به عنوان معاون وزیر خزانه داری آمریکاست.

به زمان سفر وی به این کشورها اشاره‌ای نشده است.